Tickets gewinnen für Jazz vom Feinsten!

Wie immer bietet das Jazzfestival Basel wieder Konzerte der Extraklasse. Bei Telebasel können Sie Tickets für die Konzerte von Martin Tingvall, Jan Lundgren und Biréli Lagrène gewinnen.

‹Piano Magico› mit Martin Tingvall (solo) und Leszek Możdżer/Lars Danielsson

‹Piano Magico› vereint Klavierstile aus dem Norden und Osten Europas und präsentiert zwei herausragende Stilisten und Improvisatoren.

Martin Tingvall wurde 1974 in der südschwedischen Provinz Schonen geboren. Nach dem Besuch eines Musikgymnasiums studierte er zuerst an der Skurups Folkhögskola, dann an der Hochschule für Musik in Malmö Jazzklavier, Komposition und Improvisation. Zwischendurch absolvierte Tingvall ein Auslandssemester in Holland. Im Jahr 1999 schloss Martin Tingvall sein Studium mit einem Diplomkonzert an der Hochschule in Malmö ab.

Kurz darauf zog er nach Hamburg, wo er seitdem als Musiker und als Songwriter mit vielen bekannten Künstlern ganz unterschiedlicher Musikrichtungen – so zum Beispiel Udo Lindenberg, Gunther Gabriel oder Inga Rumpf – zusammenarbeitet.

Im Jahr 2003 gründete Martin Tingvall gemeinsam mit dem Bassisten Omar Rodriguez Calvo und dem Schlagzeuger Jürgen Spiegel das Tingvall Trio. Das Trio ist nicht nur deutschlandweit tätig und wurde mit drei ECHOs ausgezeichnet, sondern hat sich inzwischen auch erfolgreich in der europäischen Jazzszene etabliert. Im Jahr 2012 veröffentlichte Martin Tingvall mit ‹En ny dag› sein erstes Piano-Solo-Album, drei Jahre später erschien nun das zweite Solo-Album ‹Distance›.

Wenn der 1971 geborene Pole Leszek Możdżer heute als wichtigste Entdeckung des jüngeren polnischen Jazz und als einer der herausragenden Pianisten der internationalen Szene gilt, dann nicht zuletzt wegen seiner wegweisenden Grenzgänge zwischen Klassik und Jazz.

Możdżer gilt als grosser Romantiker unter den europäischen Jazzpianisten. Mit Improvisationen über Themen von Frédéric Chopin begründete er seinen Ruf. Stets klammert sich sein perlendes, anschlagstechnisch unerreichtes Spiel seither an Melodien voller Lyrik und Emotion. Dabei erweist er sich gleichwohl als überragender Improvisator.

Erst mit 18 Jahren fand Możdżer zum Jazz, erspielte sich aber schnell Rang und Namen. In seiner Heimat spielte Możdżer mit den wichtigsten Jazzern des Landes wie Tomasz Stanko oder Michal Urbaniak.

Seit 1994 bis heute wird er vom polnischen Magazin Jazzforum fast ausnahmslos zum besten Pianisten des Landes gewählt. Die Wahl 2011 des Magazins bestätigt endgültig die Ausnahmestellung, die Możdżer heute im polnischen Jazz hat: Sein Debütalbum ‹Komeda› wurde zum besten Album des Jahres gewählt, und der Künstler zum besten Pianisten wie auch zum besten Musiker.

International machte er sich besonders an der Seite des schwedischen Bassisten Lars Danielsson einen Namen. Gemeinsam spielten sie ‹Pasodoble› und ‹Tarantella› ein.

Der Konzertabend ‹Piano Magico› findet am Dienstag, 25. April 2017, um 20 Uhr im Volkshaus Basel statt.

‹Jazz Meets Classic› mit Jan Lundgren & Mattias Svensson & String Quartet

Skandivanien ist reich an aussergewöhnlichen Piansten, die alle ihre eigene stilistische Linie entwickelt haben.

Jan Lundgren aus Malmö ist einer der produktivsten und erfolgreichsten Pianisten Schwedens: In nur zwölf Monaten veröffentlichte er zwei Bestseller: ‹Mare Nostrum II› und ‹The Ystad Concert›.

Mattias Sevensson und Jan Lundgren werden mit The Ystad Concert in Basel ihr Tribut an einen der Urväter des schwedischen Jazz, Jan Johansson (1931-1968), präsentieren.

‹Jazz Meets Classic› findet am Mittwoch, 26. April 2017, um 20:15 Uhr im UBS Forum an der Aeschenvorstadt 1 in Basel statt.

‹Guitar Summit› mit Biréli Lagrène Allstar Quartet und Ulf Wakenius/Gerardo Núñez

Seit über 30 Jahren ist Biréli Lagrène die herausragende Persönlichkeit des französischen Jazz, der von Django Reinhardt beeinflussten Jazzgitarre. Der grosse Virtuose hat sich schon als 14-Jähriger zusammen mit Paco De Lucia und John McLaughlin international einen Namen gemacht.

Biréli Lagrène pflegt einerseits die traditionsbewusste Jazzgitarre, anderseits die ausdrucksstarke Musiktradition der französischen Zigeuner und ist daneben auch dem modernen Funk-Jazz verbunden.

Seit zwei Jahren hat der französische Meistergitarrist ein neues Allstar-Quartett, zusammen mit dem Pianisten Antonio Farao, der Bass-Legende Miroslav Vitous und dem virtuos groovenden Drummer Gary Husband.

Die Latte sitzt hoch, wenn sich akustische Gitarristen von unterschiedlichen Welt- und Stilenden zum Zusammenspiel finden. Natürlich auch, als sich der Schwede Ulf Wakenius und der Spanier Gerardo Núñez im Oktober 2014 trafen. Letzterer zählt als Hauptprotagonist von Jazzpaña zu den frühen ACT-Künstlern.

Die Musik von Gerardo Núñez ist kongruenter und entschlackter als manch anderes, was der neben Paco de Lucia zum Hauptvertreter des Nuevo Flamenco Avancierte sonst an Fusionen durchdekliniert hat.

Mit Gerardo Núñez und Ulf Wakenius treffen sich zwei Meister und finden eine Mitte. Spielfreudig, spassvoll und sich auf den Hörer übertragend schreiten sie diese aus, hintertrommelt von spanischer Percussion und zum Glück nur einmal machomäßig vokal aufgeplustert. Im Vordergrund agiert Núñez, von dem auch die Stücke stammen, doch Wakenius stützt und befeuert ihn.

Das Gipfeltrefen der Supergitarristen findet am Donnerstag, 27. April 2017, um 20 Uhr im Musical Theater Basel statt.

