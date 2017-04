Sportchef für kein Geld der Welt mehr

Alex Frei an der Medienkonferenz zu seiner neuen Rolle als Verwaltungsrat in der FC Basel 1893 AG. (Video: Simon Leus/Telebasel)

Alex Frei wird neu im Verwaltungsrat der FC Basel 1893 AG sitzen, im Bereich Strategie. An Bord geholt hat ihn sein Freund und ehemaliger Sturmpartner Marco Streller. Im Talk erklärt der Baselbieter seine Rolle und warum er nicht mit Marco Streller tauschen möchte.

Alex Frei hatte sich zurück gezogen. Aus der Öffentlichkeit und auch aus den Positionen im Rampenlicht in der Fussballbranche. Nach seinem gescheiterten Versuch als Sportchef des FC Luzern gab er 2015 dem Blick ein Interview und sagte: «Ich schlief noch zwei, drei Stunden pro Nacht. Sehnte mich danach, sofort wieder arbeiten gehen zu können. Aber nicht aus Spass. (…) Mein Akku war einfach leer, ich war einfach kaputt.» Seit 2015 ist Alex Frei Trainer der FCB U15 Junioren und geniesst diesen Job sehr.

Nun ist er zurück im Rampenlicht. Zuerst am Freitag an der Mitgliederversammlung des FC Basel, wo er allerdings noch kein Wort sagen musste. Und gestern an der Medienkonferenz der neuen sportlichen Führung des FC Basel. Dort ist er für den Bereich Strategie zuständig. Da ergriff er zum ersten Mal das Wort und sagte warum er der Meinung sei, dass Urs Fischer noch genügend Motivation haben sollte sein Traineramt beim FCB zu beenden:

An der Medienkonferenz wurde auch klar, dass es einige Überzeugung seines Freundes Marco Streller brauchte, damit er mit ins neue FCB-Boot geholt werden konnte. «Ich wollte immer als Haupttätigkeit U15-Trainer bleiben, das ist mir das Wichtigste. Aber ich bin begeistert von seinen Ideen und will mit meinen Erfahrungen als Sportchef beim FC Luzern in dieser Transferkommission helfen.» (Vgl. Video im Titel)

Freunde auf und neben dem Platz

Die beiden kennen sich seit Jahren und harmonierten als Sturmpartner auf dem Platz unglaublich. Sie standen sich nach ihren Rücktritten aber auch schon gegenüber. Und zwar als Senioren mit Dornach und Biel Benken unter anderem im August 2015. Den Beitrag aus dem Telebasel Sportmagazin dazu gibts hier:

Mittlerweile spielen aber beide in der selben Mannschaft, wie dieses Mannschaftsfoto beweist.

(Bild: scdornach.ch)

Mit den Senioren 30+ des SC Dornach liegen sie unangefochten mit 9 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der höchsten Senioren-Liga.

Im Talk um 18:40 Uhr und danach stündlich ab 19:15 Uhr erklärt der 37-jährige Alex Frei seine neue Rolle und warum er lieber mit Junioren auf dem Platz steht, als ein Büro in Shangai oder Hongkong eröffnet.