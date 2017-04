Sensations-Affiche für Swiss Indoors

Rafael Nadal gratuliert Roger Federer nach dessen Sieg im Finalspiel von Miami. (Bild: Keystone/AP Photo/Lynn Sladky)

Das ATP-Turnier Swiss Indoors hat die ersten Teilnehmer für die Ausgabe 2017 bekannt gegeben. Das Staraufgebot ist gross.

Mit einem Communiqué veröffentlichen die Swiss Indoors die ersten Namen für das Turnier im Herbst in der St. Jakobs-Halle. Die Namen gehören allesamt zu den momentan ganz Grossen in der Tenniswelt.

Die Rückkehrer

Mit Roger Federer (ATP 4) und Rafael Nadal (ATP 5) kehren gleich zwei Superstars nach Basel zurück, die im vergangenen Jahr ihre Saison frühzeitig beenden mussten und deswegen nicht in Basel teilnehmen konnten. Beide haben seit ihrer Rückkehr auf den Tennisplatz bereits beachtliche Leistungen erbracht. So standen sie sich im Final der Australian Open und im Endspiel in Miami gegenüber – beide Male mit dem besseren Ausgang für den Maestro. In Indian Wells holte er sich mit dem Sieg über Stan Wawrinka auch den Titel und ist zurzeit der erfolgreichste Tennisspieler des Jahres.

Aber auch mit Rafael Nadal muss man rechnen, so orakelte Federer doch in Miami «auf Sand wird er die Gegner wieder in Stücke reissen.» Aber auch auf Hartbelag muss jeweils mit dem weltbesten Linkshänder gerechnet werden.

Kampfsau und Heissblüter

Mit Stan Wawrinka (ATP 3) ist nicht nur der zweite Schweizer, sondern auch ein weiterer Top Ten-Spieler für die Swiss Indoors bestätigt. Zwar hat der Romand bereits drei Grand Slam-Titel im Trophäenschrank, den Swiss Indoors Pokal konnte er jedoch noch nie an sich reissen. Das soll sich in diesem Jahr ändern.

Die momentane Weltnummer 16 im Männertennis heisst Nick Kyrgios und sollte spätestens seit dem Halbfinale in Miami allen Federer-Fans bekannt sein. Dort konnte er gut gegen Federer mithalten und verlor das Spiel lediglich in drei Tiebreaks. Für ihn ist es die erste Teilnahme in Basel, nachdem er im vergangenen Jahr wegen einer Sperre absagen musste.

«Kein klarer Favorit»

Für den Deputy Tournament Director Marc Zimmermann kristallisiert sich unter diesen Namen noch keiner heraus für den Titel. «Federer hat bisher die meisten Erfolge gefeiert, aber Nadal darf man nie unterschätzen – ebensowenig Wawrinka. Und auch Kyrgios war zeitweise nah an Federer dran.» Es werde sich mit der Form im Herbst ergeben, ob jemand dieser vier die Swiss Indoors gewinnen wird, oder ein anderer Teilnehmer.

«Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir noch weitere Top 20-Spieler für Basel verpflichten können» gibt er bekannt. Um wen es sich dabei handelt, kann er jedoch noch nicht verraten. Dass bereits jetzt vier Top-Spieler zugesagt haben, sei eine Bestätigung für die gute Arbeit der Swiss Indoors: «Wir haben auf die richtigen Spieler gesetzt und es ist auch eine Bestätigung für unser Turnier. Damit können wir den Zuschauern auch 2017 wieder ein Spektakel bieten», so Zimmermann.

Der Vorverkauf für die Swiss Indoors 2017 vom 21. bis 29. Oktober 2017 beginnt am Mittwoch 12. April 2017. Ab 08:00 Uhr kann man sich über verschiedene Wege Tickets kaufen – beispielsweise via Ticketcorner oder über die offizielle Homepage des Turniers.