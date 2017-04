Die 86-jährige Dame liess sich bei ihrer Aktion gerne ablichten. (Bild: keystone)

Schweiz Omi (86) besprayt Nationalbank

Sprayen für den Frieden: Louise Schneider, eine 86-jährige Friedensaktivistin, besprühte vor Lancierung einer GSoA-Volksinitiative am Dienstag, 11. April 2017, die Baustellenbegrenzung am Hauptsitz der Schweizerischen Nationalbank in Bern. «Geld für Waffen tötet», schrieb sie.

Eine ungewöhnliche Szene erreignete sich heute Morgen vor dem Nationalbankgebäude. Friedensaktivistin Louise Schneider sprayt unter das Nationalbank Logo, an einer provisorischen Bauwand, die Worte «Geld für Waffen tötet». Daraufhin wurde die rüstige Dame von der Polizei kontrolliert und anschliessend zur Befragung mit aufs Polizeipräsidium genommen. Mit der Aktion, die laut Schneider eigenständig war, übt sie Kritik an staatlichen Instiutionen, wie der Nationalbank, die Kredite und Darlehen an Kriegsmaterial-Hersteller verleihen und Anteile an diesen Unternehmen halten. Gleichzeitig lancierte die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) heute eine Initiative mit dem Titel: «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten». Schneider kam schon zuvor für die GSoA zum Einsatz. Sie gilt als «Geheimwaffe» der Gruppierung. Mittlerweile ist die Bauwand wieder von dem Schriftzug gesäubert worden. Die Nationalbank hat ihre weiße Weste zurück, Problem gelöst! #nationalbank #kriegsgeschäfteinitiative pic.twitter.com/aihw8uAoGY — Igor Igorowitsch (@igorigorowitsch) April 11, 2017

