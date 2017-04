Mieter müssen raus: Massenkündigung in Liestal

Die Eindrücke von der Mieterversammlung vom Samstag. (Video: Telebasel)

Schon wieder eine Massenkündigung: An der Oristalstrasse in Liestal müssen sich Mieter von rund 70 Wohneinheiten ein neues Zuhause suchen. Grund dafür ist die Sanierung und der Teilneubau der Liegenschaft durch die Eigentümerin Pensionskasse Helvetia.

Die Stimmung unter den Mietern an der Oristalstrasse ist bedrückt. Sie müssen aus ihren Wohnungen raus. Zwar beträgt die Kündigungsfrist 11 Monate und im Vergleich zu anderen Massenkündigungen erscheint diese Frist grosszügig, doch für viele Mieter ist dies nur ein kleiner Trost. Laut Michel Niggli, Sprecher der Mieterschaft, leben einige der Mieter schon über 40 Jahre in der Liegenschaft.

Die Mietzinsen nach der Sanierung wurden von der Helvetia noch nicht bekanntgegeben, aber Michel Niggli ist davon überzeugt, dass diese erheblich steigen werden. Dies sei für die Mieter, viele davon Rentner, gravierend, denn viele könnten sich die neue Miete wohl nicht leisten.

Pikant an der Geschichte: Helvetia ist nicht das erste Mal in einen Mietstreit verwickelt. Im Sommer 2015 warf Helvetia bereits Mieter aus ihren Wohnungen am Steinengraben, um einen neuen Büro- und Wohnkomplex zu bauen. Die Mieter wehrten sich zusammen mit dem Mieterverband vehement dagegen.

