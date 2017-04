Bärin Lula konnte aus dem Mossuler Zoo befreit werden. Sie war eines der letzten Tiere des Zoos in der umkämpften nordirakischen Stadt. (Bild: zVg / Vier Pfoten)

International Lula und Simba aus Kriegsgebiet gerettet

Die beiden letzten Tiere des Zoos in der umkämpften nordirakischen Stadt Mossul sind nach Angaben von Tierschützern in Sicherheit. Die Bärin Lula und der Löwe Simba kamen in einer Rettungsstation für Wildtiere in der jordanischen Stadt Amman an.

Am Dienstag, 11. April 2017, konnte das ‹Vier Pfoten›-Rettungsteam Lula und Simba in ihre Gehege entlassen, wo sie sich von den Strapazen unter dem Schutz und der Pflege von erfahrenen Tierärzten und Tierpflegern erholen können. Das New Hope Centre in Amman ist eine Rettungs- und Rehabilitierungsstation. Dort seien sie in naturnahen Gehegen untergebracht worden, teilte die Organisation mit. Der Transport sei eine Odyssee gewesen, weil Helfer und Tiere tagelang an einem Kontrollpunkt im Irak hätten warten müssen. Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatten Mossul im Sommer 2014 überrannt. Ende Januar konnten irakische Sicherheitskräfte den Osten der Stadt einnehmen, wo auch der Zoo liegt. Bis vor zwei Wochen lebten die Zootiere unter furchtbaren Bedingungen im zerbombten Montazah Al-Morour Zoo in Mossul. Nach Angaben von ‹Vier Pfoten› mussten die beiden Tiere monatelang ohne Versorgung vor sich hinvegetieren. Die Tiere seien stark abgemagert und krank. Der Zoo wurde demnach bei den Kämpfen fast völlig zerstört, die Käfige waren mit Schutt vermüllt. Etwa 40 Tiere seien verhungert, bei Angriffen getötet worden oder entkommen. (sda)

