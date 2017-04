Die SVP blitz mit ihrer Initiative in letzter Sekunde ab. Grund dafür waren zu viele ungültige Unterschriften. (Bild: keystone)

Basel «Generationeninitiative» der Basler SVP doch gescheitert

Die so genannte «Generationeninitiative» der Basler SVP zur Verschärfung der Schuldenbremse in Basel-Stadt ist doch nicht zustande gekommen, wie die ‹TagesWoche› berichtet. Zu viele eingereichte Unterschriften waren ungültig: Am Ende fehlten 163 Unterschriften.

Für die Initiative ‹Schuldenabbau jetzt – Schluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer Kinder!› wurden nur 2’837 gültige Unterschriften gesammelt, wie dem online abrufbaren Kantonsblatt von (morgen) Mittwoch zu entnehmen ist. Für das Zustandekommen wären 3000 gültige Unterschriften nötig gewesen. Die SVP hatte das Begehren im September 2015 vor den letzten eidgenössischen Wahlen lanciert. Eingereicht hatte sie die Initiative dann kurz vor Ablauf der Sammelfrist Ende März 2017 mit rund 3400 Unterschriften. Mit dem Volksbegehren wollte die Partei die maximale Nettoschuldenquote im Finanzhaushaltgesetz von Basel-Stadt von heute 6,5 auf neu 5,5 Promille senken. Gemäss Staatsrechnung 2016 liegt die reale Nettoschuldenquote derzeit bei 3,0 Promille. (sda)

