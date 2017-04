E-Bikes auf Vormarsch

Der Telebasel News Beitrag vom 11. April 2017.

Velofahrer und Velofahrerinnen auf den starken E-Bikes sind nun auch in der Begegnungszone der Innenstadt erlaubt, teilt der Regierungsrat heute mit. Doch die schnellen Elektrovelos bringen nicht nur mehr Mobilität mit sich, sondern auch mehr Gefahren für den Verkehr.

Es war die Zielsetzung des Regierungsrates. Er wollte durch die Förderung vom Fuss- und Veloverkehr für eine stadtgerechte Mobilität sorgen. Aber diese Zielsetzung wurde ihm zum Verhängnis wurde. Denn eigentlich stand er den sogenannten ‹starken› E-Bikes, welche bis zu 45 km/h erreichen können, kritisch gegenüber.

Nun kommt der Regierungsrat der Forderung des Grossen Rates, die starken E-Bikes auch mit eingeschaltetem Motor durch die Begegnungszonen der Innenstadt zu fahren, nach. Nicht ohne Grund hatte der Regierungsrat bedenken. Tatsächlich können E-Bikes gefährlich sein.

Geschwindigkeit schwer einzuschätzen

Die Unfallzahlen im letzten Jahr waren mit 20 Verzeichnungen doppelt so hoch wie im Jahr zuvor. Tendenz steigend, wie der Leiter des Dienstes der Verkehrssicherheit Polizei Basel- Stadt mitteilt. Grund für die Unfälle mit den E-Bikes seien die ungewohnt hohen Geschwindigkeiten, welche sowohl für Velo- als auch für Autofahrer schwierig einzuschätzen seien.

So rechnen Autofahrer beispielsweise nicht damit, dass ein Velofahrer, welcher langsam in die Pedale tritt, eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h erreichen kann. Zudem haben viele ältere Personen, welche bisher mit dem Auto unterwegs waren, nun die Möglichkeit auch mit dem Velo mobil zu sein, diesen allerdings die Erfahrung als Velofahrer fehle, erklärt Martin Bischofberger von der Verkehrssicherheit

Auch Co-Founder und CEO der E-Bikefirma ‹E-GO Movement› Daniel Meyer empfiehlt nicht jedem ein E-Bike. Es komme ganz auf die Fitness der Fahrer an und vor allem auch auf die Funktionalität. So würde in der Stadt ein E-Bike mit bis zu 25 km/h vollkommen ausreichen.

Da die E-Bikes noch relativ neu seien, fehle einigen Autofahrern und Velofahrern selbst noch das Bewusstsein dafür, welche Geschwindigkeiten solch ein Elektrovelo erreichen kann und sich Auto- und Velofahrer an das neue Verkehrsmittel anpassen müssen. Wichtig sei es, und da sind sich die Polizei und E-Bikehändler einig, sich vor dem Kauf des E-Bikes gut beraten zu lassen, sich über die Gefahren zu informieren und natürlich, einen Helm zu tragen.