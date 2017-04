Unter anderem wurden diverse Scheiben eingeschlagen. (Symbolbild: keystone/KAPO BL)

Drei 14- bis 16-Jährige sind als Täter von Sachbeschädigungen in Basel ermittelt worden. Das junge Vandalen-Trio hatte Ende Jahr im Bruderholz-Quartier unter anderem diverse Scheiben eingeschlagen. Der Sachschaden summiert sich zu rund 30'000 Franken.

Die Täterschaft hatte in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember zugeschlagen. Nun hat die Jugendanwaltschaft die drei Schweizer als dringend Tatverdächtige ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag, 11. April 2017, mitteilte. Die Jugendanwaltschaft kläre auch noch ab, ob das Trio für weitere Delikte in Frage kommt.

(sda)