Zytglogge Verlag trennt sich von Jürg Jegge

Der Zytglogge Verlag hat die Zusammenarbeit mit dem wegen Missbrauchsvorwürfen in die Schlagzeilen geratenen Pädagogen und Buchautor Jürg Jegge beendet. Die Auslieferung seiner Bücher, die sich noch im Verlagsprogramm befinden, wurde gestoppt.

Zytglogge distanziere sich in aller Form und auf das Entschiedenste von jedweder Form des sexuellen und psychischen Missbrauchs von Kindern, Jugendlichen, Schutzbefohlenen oder in einem Abhängigkeitsverhältnis stehenden Personen. Dies teilte der Verlag am Montag, mit.

Letzte Woche hatte Markus Zangger, ein ehemaliger Sonderschüler von Jegge, im Buch ‹Jürg Jegges dunkle Seite› Missbrauchsvorwürfe erhoben. Gemeinsam mit dem Co-Autoren des Buchs, dem Journalisten und Autoren Hugo Stamm, schilderte er seine verschiedenen Erlebnisse mit Jegge, zu dem er 1970 als Zwölfjähriger kam.

Jürg Jegge bestritt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda nicht, dass es zu sexuellen Kontakten mit seinem Schüler kam und sagte, dass Zangger auch nicht der Einzige gewesen sei. «Es gab immer dann einen sexuellen Kontakt, wenn ich das Gefühl hatte, es bringe etwas.»