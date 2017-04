Die Polizei meldet zwei Tote Schüler und ein verletzter Lehrer. (Bild: keystone)

International Zwei Tote nach Schüssen in kalifornischer Schule

In einer Grundschule in San Bernardino in Kalifornien sind am Montag, 10. April 2017, nach Schüssen in einem Klassenzimmer nach Polizeiangaben zwei Tote gefunden worden. Die Polizei sprach auf Twitter davon, sie gehe davon aus, dass es sich um einen «erweiterten Suizid» handle.

Sie erwarte, dass es «keine weitere Gefahr» gebe. Die Schüler seien zur Sicherheit in eine andere Schule gebracht worden. Zwei Personen seien ins Spital gebracht worden, hatte zuvor eine Sprecherin der Feuerwehr gesagt. (sda dpa)

