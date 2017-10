Wünschen Sie der Kirche den Untergang, Josef Hochstrasser?

Vom katholischen Priester zum evangelischen Pfarrer: Josef Hochstrasser reitet mit seinem neuen Buch eine neue Attacke gegen die Kirchen. (Bild: zVG)

In Birsfelden spricht man immer noch von ihm: Josef Hochstrasser war der «verheiratete Priester». Die Katholiken sammelten Unterschriften für ihn. Der Basler Bischof warf sie weg und enthob ihn seines Amtes. Jetzt hat Hochstrassser einen «Denkzettel» (Untertitel) geschrieben. Er ruft: «Bewege dich oder ruhe sanft, Kirche!». Im Talk spricht er darüber, was er mit seinem Buch bewegen will.

Der Titel ist scharf: ‹Die Kirche kann sich das Leben nehmen›. Das Büchlein ist nur 69 Seiten dick. Aber die sind dicht. Wie zehn Gebote führt er zehn Thesen durch – kurz und knapp wie Gottes Wort. Hochstrasser richtet seine «Du sollsts» an die katholischen Kirchenfürsten, aber auch an die anderen kirchlichen Gemeinschaften, pünktlich zum 500 Jahr-Jubiläum der Reformation. Sie lauten:

Die Kirchen predigen leere Inhalte in leeren Räumen.

Die Kirchen erwarten, dass die Gläubigen zu ihnen kommen.

Die Kirchen ignorieren den wahren Gehalt der Bibel.

Die Kirchen ersticken mit ihren Strukturen das Leben.

Die Kirchen betreiben eine Politik der Ab- und Ausgrenzung.

Die Kirchen verharren im Klassendenken.

Die Kirchen verhindern die Glaubensentfaltung.

Die Kirchen vernachlässigen die Jugend.

Die Kirchen verfügen über zu viel Reichtum.

Die Kirchen haben aufgehört, Menschen gewinnen zu wollen.

Nun wird so mancher einwenden, dass er dasselbe – vielleicht mit etwas anderen Worten – auch schon bei Erasmus, bei Franz von Assisi oder sogar bei Papst Franziskus selber gelesen habe. Und übergeht der Kirchenkritiker vielleicht nicht auch zu sehr jene Kräfte, die sich in der Kirche still und aber zutiefst christlich und menschlich engagieren?

Schliesslich: «Gegen» die Kirche zu sein oder sie zu kritisieren, dazu brauchte es in früheren Jahrhunderten wesentlich mehr Mut. Heutzutage gilt die Bezeichnung ‹Kirchenkritiker› weniger als Ächtung, in weiten Bevölkerungskreisen vielmehr als Auszeichnung. Also nur ‹more of the same›?

Im Talk spricht Hochstrasser nicht nur über seine Kritik sondern auch seine Liebe zur Kirche und vor allem zu Jesus. Denn Hochstrasser will die Kirche, weder die katholische noch die reformierte, zum physischen Einsturz bringen. Viel mehr wünscht er sich, dass die Kirche sich zu einer «Jesusbewegung jenseits konfessioneller und institutioneller Schranken» wandelt.

Für heftige Reaktionen sorgte er im 2007 mit dem Buchtitel ‹Religion ist heilbar›. Dort bekannte sich der Gottesmann zum Agnostizismus: Der Lehre, dass es vielleicht Gott oder eine höhere Intelligenz geben könnte, aber dass es dazu keine Gewissheit geben könne.

Im Telebasel Talk spricht Josef Hochstrasser ab 18:40 Uhr darüber, was er mit seinem neuen Buch ‹Die Kirche kann sich das Leben nehmen› bewegen will.