Der Velofahrer geriet mit dem Vorderrad zwischen zwei Bodenplatten und stürzte. (Symbolbild: Keystone)

Baselland Velofahrer bei Sturz in Pratteln schwer verletzt

Bei einem Sturz mit dem Velo in einem Baustellenbereich in Pratteln hat sich ein Mann am Sonntagabend, 10. April 2017, schwer verletzt. Die Sanität brachte den 47-Jährigen ins Spital.

Der Velofahrer war gegen 17:15 Uhr bei der Baustelle in der Oberemattstrasse mit dem Vorderrad zwischen zwei Bodenplatten stecken geblieben, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte. In der Folge stürzte er. Gemäss einem Polizeisprecher trug der Velofahrer einen Helm. Die Behörden klären nun ab, ob die Bodenplatten richtig verlegt wurden. (sda)

Auch interessant