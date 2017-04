PET-Getränkeflaschen häufig verschmutzt

Nur PET-Getränkeflaschen gehören in die blau-gelben Sammelbehälter. (Bild: Keystone/Christian Beutler)

In den zur Wiederverwertung gesammelten PET-Flaschen finden sich immer mehr Fremdstoffe. Diese Verschmutzung gefährde den ökologischen Flaschenkreislauf und verteuere das PET-Recycling, klagt der Verein PET-Recycling Schweiz.

PET-Getränkeflaschen seien Lebensmittelverpackungen und müssen deshalb grossen Anforderungen an Sauberkeit und Reinheit entsprechen. Je höher die Belastung durch Fremdstoffe wie Putzmittel oder Shampoo, desto aufwändiger sei es, den geforderten Reinheitsgrad zu erreichen, schreibt PET-Recycling Schweiz in einer Mitteilung vom Montag. Dieser muss am Ende des Recyclingprozesses bei 99,96 Prozent liegen.

Sortieranlagen lösen das Problem nicht

Die Geschwindigkeit der Sortieranlagen muss in Extremfällen von Verschmutzung um bis zu 25 Prozent gesenkt und die Handsortierung intensiviert werden. Die aussortierten Fremdstoffe müssen ausserdem teuer entsorgt werden.

Richtig trennen

Die separate Sammlung ist die Grundlage für den weiteren Recyclingprozess. Der Verein PET-Recycling Schweiz weist darauf hin, dass nur PET-Getränkeflaschen in die blau-gelben Sammelbehälter gehören.

Im Zweifelsfall helfen diese drei Fragen:

Handelt es sich um PET?

War ein Getränk darin?

Ist es eine Flasche?

Nur wenn alle drei Fragen mit Ja beantwortet werden können, gehört die Flasche in die PET-Sammlung. Alle anderen Plastikflaschen können in einem eigenen, von PET losgelösten, Recyclingprozess verwertet werden. Der Rest gehört in den Abfall.

(jb sda)