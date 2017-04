Kein Frühlingsmärchen für Rebeka Masarova

Gegen die sechs Jahre ältere Annika Beck (WTA 60) hatte Rebeka Masarova (WTA 313) in Gstaad in den Viertelfinals noch 7:5, 6:2 gewonnen. An Masarovas zweiter Teilnahme an einem WTA-Turnier waren die Kräfteverhältnisse umgekehrt. Masarova führte zwar nach acht Minuten 3:0 und nach einer Viertelstunde 4:1, baute danach aber ab. Das erste Break ermöglichte das Basler Talent ihrer Gegnerin mit einem Doppelfehler. In der Schlussphase des ersten Satzes gewann Beck bis zu den Satzbällen neun Ballwechsel nacheinander. Im zweiten Satz holte Masarova einen Breakrückstand auf, mehrheitlich befand sie sich aber in Rücklage.

Eine Aussage Masarovas, abgegeben schon vor dem Spiel, brachte es auf den Punkt. «Eine Juniorin kann durchaus so gut spielen wie die Profis», so Masarova, «nur fehlt es uns zuweilen noch an der Konstanz.» Rebeka Masarova begann furios. In der Schlussphase des ersten Satzes bot sie den Zuschauern aber eine Fehlerorgie.

Dennoch fand Masarova in der Enttäuschung auch positive Punkte: «Ich spielte gut. Aber die Gegnerin war noch besser. Aber es machte Spass, ein zweites WTA-Turnier spielen zu können. Diese Spiele bringen mich weiter. Ansonsten wäre es ja traurig, ein Spiel zu verlieren und dabei nichts zu lernen.»

Die ehrenvolle Niederlage gegen die Weltnummer 60 in 97 Minuten widerspiegelt Masarovas Leistungsvermögen im Moment wohl besser als das Erreichen der Halbfinals letzten Juli in Gstaad. Warum lief es diesmal gegen Beck nicht mehr so gut wie letzten Sommer in Gstaad? Masarova: «Wir spielten nicht mehr auf Sand, und vor allem kannte Annika diesmal meine Spielweise. Ihr unterliefen diesmal kaum Fehler.» Seit Gstaad überstand Masarova an Profiturnieren nie mehr zwei Runden. Letzte Woche in Dijon verlor sie gegen die Nummer 948 der Welt. Dennoch geht Masarova davon aus, dass sie am French Open den Juniorentitel nicht mehr verteidigen will: «Ich werde in Zukunft vor allem Profiturniere spielen und kaum mehr Junioren-Events.»

Schweizer Sieger

Trotz Masarovas Niederlage gab es schon am ersten Tag auch Schweizer Sieger in Biel. Und Pannen blieben in der nigelnagelneuen Arena aus. Einzig vor dem ersten Spiel des Tages wurde die Einlaufmusik für die Spielerinnen 30 Sekunden zu früh eingespielt. Noch bevor sich die Vertreterin der Frauen-Tour darüber ärgern konnte, wurde sie von Martina Hingis beruhigt. «Wir Schweizer sind dem Rest der Welt eben voraus», so Hingis.

Die neue Arena für 2500 Zuschauer begeisterte ebenfalls. Und sie wird den Tennisverband künftig bei weniger attraktiven Fed-Cup- oder Davis-Cup-Partien vor finanziellen Drahtseilakten bewahren.

Auf dem Platz feierte Xenia Knoll einen ersten Sieg. Die Einheimische belegt in der Doppelweltrangliste Platz 42 und startet mit der Niederländerin Demi Schuurs erstmals in ihrer Karriere und ausgerechnet in ihrer Heimat als topgesetztes Team. Knoll/Schuurs überstanden mit 6:4, 3:6, 10:6 die Startrunde gegen Naomi Broady und Aleksandrina Naydenova (GBR/BUL), wobei Knoll/Schuurs das Match-Tiebreak nach einem 0:4-Rückstand gewannen.

