Telebasel Regio vom 10. April 2017.

Basel Jööö! Die süssen Jungtiere im Zolli

Ja, Babys sind süss. Und von diesen gibt es im Zoo Basel momentan sehr viele. Ob bei den Giraffen, Zwergflusspferden, Ziegen oder Löwen. Und diese ziehen so manchen Besucher an. Dani von Wattenwyl fragt die Leute, wegen welchem süssen Jungtier sie in den Zolli kommen.

Drei Mädchen stehen vor dem Löwengehege. Sie möchten gerne die Jungtiere sehen, erzählen sie Dani. Und mit Dani zusammen sehen die drei Mädchen dann endlich den jungen Baby-Löwen: «Er ist sehr härzig», sagt eine der dreien und tauft ihn gleich «Liam». Auch bei den Giraffen gibt es gerade ein süsses Junges. Benjamin besucht den Zolli nur, um die Giraffen zu sehen. Er ist fasziniert von den grossen Tieren: «Sie sind ziemlich gescheit. Und sie sind gross und ich finde es einfach eindrücklich, was sie mit ihrer Zunge alles machen können.» Immer wieder süsser Nachwuchs Im Zoo Basel gibt es immer wieder süsse Jungtiere und Telebasel berichtet immer wieder gerne darüber. Momentan gibt es auch gerade süssen Nachwuchs bei den Flusspferden. Das gab es auch schon im Jahr 2013. Schwelgen Sie in Erinnerungen und sehen Sie sich noch einmal das süsse Junge an: (Video: Telebasel)

