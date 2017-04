Immer mehr Massenkündigungen

Der Telebasel News Beitrag vom 10. April 2017.

Sechs Sammelklagen gegen Massenkündigungen allein in diesem Jahr verzeichnet der Mieterverband Basel-Stadt. Im letzten Jahr waren es deren zehn. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren gab es nur vereinzelte Massenkündigungen. Der Mieterverband schlägt nun Alarm und will gerade ältere Mieter besser schützen.

Das Mehrfamilienhaus am Holbeinplatz 4. Hier müssen innerhalb der nächsten drei Monate alle Mieter ausziehen. Zwanzig Wohnungen sind betroffen, das hat die Basellandschaftliche Zeitung heute bekannt gemacht. Die Massenkündigung am Holbeinplatz ist schon die Sechste in diesem Jahr, die zu einer Sammelklage führte.

Solche gab zum Beispiel auch an der Euler- und an der Landskronstrasse. Gesamthaft haben Massenkündigunge in Basel-Stadt stark zugenommen. Sind es 2007 noch drei Kündigungen gewesen, hat sich die Zahl im letzten Jahr mehr als verdreifacht. Für den Mieterverband ist klar: Der Grund ist Rentenmaximierung.

Der Mieterverband hat mehrere Initiativen eingereicht. Da geht es zum Beispiel darum, dass älteren langjährigen Mietern nicht mehr so einfach gekündet werden kann oder, dass Mietzinsen transparent werden.