Urs Fischer bleibt nur noch bis Ende dieser Saison Trainer des FCB. (Bild: Keystone)

Basel FCB trennt sich von Urs Fischer

Die neue Führung des FC Basel hat entschieden, die Zusammenarbeit mit Urs Fischer Ende der Saison zu beenden. In die neue Saison 2017/2018 geht der FCB also mit einem neuen Trainer, dessen Name noch nicht bekannt ist.

Urs Fischer habe beim FC Basel 1893 seit seinem Amtsantritt im Sommer 2015 hervorragende Arbeit geleistet und sei auf gutem Weg, seinen zweiten Meistertitel in Serie zu gewinnen, schreibt der FCB am Montagmittag, 10. April 2017. Für diese Leistungen «zollt der FCB seinem aktuellen Trainerteam grössten Respekt», schreibt er weiter. Die Verantwortlichen seien jedoch trotzdem zum Schluss gekommen, dass sie für die Umsetzung ihres Konzepts ‹Für immer rotblau› auch bei der Position des Trainers etwas ändern wollen. In den kommenden Wochen werde ein neuer Cheftrainer präsentiert, Urs Fischers Nachfolger. Der neue Trainer wird ab der Saison 2017/2018 für die Erreichung der sportlichen Ziele verantwortlich sein. Auch die beiden Assistenztrainer Markus Hoffmann und Marco Walker werden die 1. Mannschaft des FCB im Juni verlassen. Förderung der Jungen und mehr Identifikation Marco Streller wird auf der Seite des FCB dazu zitiert: «Zu unserem klaren Bekenntnis zur Region Basel gehört die Förderung eigener Junioren und die Integration junger Spieler in die 1. Mannschaft. Wir wollen wieder mehr Identifikation schaffen und auch eine attraktive Spielkultur fördern.» Das oberste Ziel sei, «die Erfolgsgeschichte, die Urs Fischer und sein Team mit den Erfolgen in den letzten zwei Jahren hinlegten, fortzuschreiben.» Zuerst aber noch grosse Herausforderungen Bis es soweit kommt, muss der FCB im Meisterschafts- und Cup-Wettbewerb erst noch grosse Herausforderungen bewältigen. Dabei sei ruhiges und konzentriertes Weiterarbeiten auf allen Ebenen nötig, so der FCB in der Mitteilung. Urs Fischer versteht Entscheid Urs Fischer weiss schon seit Januar von dem Entscheid. Er sagt dazu: «Ich finde es sehr schade, dass es nun für uns beim FCB zu Ende geht. Wir durften hier zwei sehr gute Jahre verbringen – damit meine ich nicht nur, dass wir auf dem Platz Titel gewinnen konnten, sondern auch wie wir neben dem Platz als Team der 1. Mannschaft funktioniert haben.» Er verstehe den Entscheid: «Aber ich kann den Entscheid der designierten neuen sportlichen Führung nachvollziehen, sie will einen Neuanfang.» Marco Streller, Massimo Ceccaroni und Alex Frei informieren die Medien heute Montag, 10. April 2017, um 17 Uhr zum sportlichen Konzept und zum Trainerentscheid. Telebasel streamt die Medienkonferenz live ab 17 Uhr.



