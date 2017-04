Fahrzeug bei Brand in Pratteln komplett zerstört

(Bild: zVg/Polizei Basel-Landschaft)

Am Sonntagabend, 9. April 2017, kam es kurz vor 18:30 Uhr auf einem Parkplatz in Pratteln zu einem Fahrzeugbrand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, aber es entstand erheblicher Sachschaden.

Um 18:26 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung ein, dass sich ein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Hauptstrasse in Pratteln in Brand befinde. Die angerückte Feuerwehr konnte den brennenden Personenwagen rasch löschen.

Das Auto wurde beim Brand komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60‘000 Franken.

Auch die nebenstehende Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft untersucht.

Zeugen gesucht

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brand machen können. Hinweise sind an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel Landschaft in Liestal, Telefon 061 553 35 35 erbeten.