Bell verkauft sein Filialgeschäft in Tschechien. (Symbolbild: Keystone)

Basel Bell verkauft Filialgeschäft in Tschechien

Der Fleischverarbeiter Bell verkauft das Filialgeschäft Novak in Tschechien an den bisherigen Geschäftsführer. Das Retailgeschäft in dem Land mit einem Jahresumsatz von 35 Millionen Franken habe nicht zu den strategischen Geschäftsfeldern der Bell-Gruppe gehört, teilte die Coop-Tochter am Montag, 10. April 2017 mit.

Die organisatorischen Voraussetzungen seien gelegt worden, um den Fortbestand des Unternehmens mit rund 630 Mitarbeitern und 87 Filialen zu gewährleisten, heisst es weiter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion erfolgt rückwirkend per Ende März 2017. In den Vergangenheit hatte die Coop-Tochter wiederholt mit Zukäufen expandiert. Erst am Freitag gab Bell die Akquisition des spanischen Charcuterie-Spezialisten Nobleza Ibérica bekannt. 2016 schluckte der Fleischverarbeiter unter anderem den österreichischen Geflügelspezialisten Huber, die Zürcher Salat-Gruppe Eisberg, den Gastrozulieferer Geiser sowie den Walliser Charcuteriespezialisten Cher-Mignon. (sda)

Auch interessant