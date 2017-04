Der Telebasel News Beitrag vom 9. April 2017.

Basel Problem Wildpinkeln noch nicht gelöst

Weil viele Personen an den erstbesten Busch urinieren, bietet die Stadt Basel seit einer Woche die Benutzung der selbstreinigenden WC-Anlagen gratis an. Bewährt sich das? Wir haben am Rheinufer nachgefragt.

Während an diesem Sonntagmorgen Gruppen schön frisierter und hipp gekleideter Leute am Rhein Champagner trinken und picknicken, sieht man nur wenige Meter entfernt Spuren nächtlichen Urinierens. Trotz Gratisangeboten der WCs scheint das Problem des sogenannten Wildpinkelns nicht gelöst. Dennoch finden die Befragten Passanten, dass eine Gratisbenutzung der WC-Anlagen durchaus sinnvoll sei. Zweckentfremdung ohne Gebühr? Im Rahmen eines Pilotversuchs werden seit dem vergangenen Wochenende und bis September 2017 sämtliche 30 selbstreinigenden WC-Anlagen in der Stadt Basel kostenlos angeboten. Damit soll untersucht werden, welchen Einfluss die Gratisnutzung der WC-Anlagen auf das Wildpinkeln, die Nutzungsfrequenzen, den Vandalismus und den Anlagenverschleiss hat. Dieser Pilotversuch in den kommenden Sommermonaten geht auf einen entsprechenden politischen Vorstoss von Heiner Vischer zurück und soll verlässliche Fakten für das weitere Vorgehen liefern. Mit Ausnahme der drei WC-Anlagen auf dem Barfüsserplatz und der Anlage auf der Voltamatte kostete bisher die Benutzung einer der insgesamt 30 selbstreinigenden WC-Anlagen auf Stadtgebiet 50 Rappen. Die Gebühr sollte vermeiden, dass die Anlagen zweckentfremdet genutzt oder böswillig beschädigt werden. Die Gebührenhöhe lag gemäss Mitteilung des Kantons weit unter den Betriebskosten. Mindereinnahmen eingeplant Die kostenlose Benützung der selbstreinigenden WC-Anlagen in der wärmeren Jahreszeit hat auch ihren Preis: Dem Kanton entstehen Umrüstungskosten sowie Mindereinnahmen von insgesamt rund 85 000 Franken. Ob sich dieser auszahlt, wird sich dann spätestens im September zeigen.

