Ein Polizist zeigt einen Palmzweig der bei dem Anschlag auf die Kirche in Tanta gefunden wurde. (Bild: keystone)

International IS-Miliz reklamiert Anschläge gegen Kopten

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die beiden Anschläge auf koptische Kirchen in Ägypten für sich reklamiert. «Kommandos des Islamischen Staats haben die Angriffe auf die beiden Kirchen in Tanta und Alexandria ausgeführt», erklärte die Agentur Amaq, das Propaganda-Sprachrohr des IS, am Sonntag, 9. April 2017, im Internet.

Bei den Anschlägen wurden Dutzende Menschen getötet. Sie ereigneten sich kurz vor dem Ägypten-Besuch von Papst Franziskus, der für den 28. und 29. April geplant ist. Dabei will der Papst auch seine Solidarität mit den Kopten zum Ausdruck bringen. Im Februar hatte der IS in einem Video zu Gewalt gegen Ägyptens Kopten aufgerufen, hunderte Angehörige der Minderheit flohen bereits von der Sinai-Halbinsel. Am 11. Dezember 2016 hatte sich ein Selbstmordattentäter während einer Sonntagsmesse in der koptischen Kirche St. Peter und Paul in Kairo in die Luft gesprengt, wobei 29 Menschen getötet worden waren. Die Kopten sind die grösste christliche Glaubensgemeinschaft im Nahen Osten und machen etwa zehn Prozent der rund 90 Millionen Einwohner Ägyptens aus. Gegen die Minderheit werden immer wieder Anschläge verübt. (sda afp)

Was geschah bisher

Auch interessant