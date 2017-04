Klare Niederlage für den RTV beim Schlusslicht

Die Jungs vom TSV Fortitudo Gossau spielten zwar nicht unbedingt besser als die Konkurrenz vom RTV 1829 Basel, sie zeigten aber mehr Einsatz und konnten deshalb nach Spielende jubeln. (Bild: zVg/Facebbok)

Die NLA-Handballer des RTV 1879 Basel verloren in der viertletzten Runde der NLA-Abstiegsrunde auswärts beim Schlusslicht TSV Fortitudo Gossau klar mit 20:31 (9:14) und befinden sich nun ihrerseits erstmals in dieser Saison auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Partie war praktisch schon zur Pause (nach einer schwachen RTV-Leistung) so gut wie entschieden. In den ersten 30 Minuten agierten praktisch alle Basler Spieler weitgehend undisponiert und der RTV lag rasch mit 0:4 (nach 5 Minuten), später 3:9 (17.) und kurz vor der Pause sogar 7:14 in Rückstand. Zudem verschossen die Basler zwei Penalties.

Der TSV Fortitudo Gossau war nicht die bessere Mannschaft, die Ostschweizer legten einfach deutlich mehr Einsatzbereitschaft und Kampfwille an den Tag, verfügten über die besseren Torhüter und hatten – wohl auch dadurch – das in solchen Spielen oft entscheidende Quantum Wettkampfglück, beispielsweise bei Abprallern. Zudem konnte der Gossauer Aufbauspieler Samuel Weingartner an diesem Tag fast ‹blind› schiessen und traf dennoch.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit spielte der RTV deutlich besser, beklagte dann aber genau in dieser Phase Pech und einige unglückliche Schiedsrichterentscheide, etwa beim Stand von 17:14 oder 22:18 für Gossau nach 45 Minuten. In der Folge verlor der RTV offensichtlich den Glauben an die Wende, was in der klaren Niederlage endete.

Noch ist nichts verloren

Auf den RTV warten nun nach Ostern, zwischen dem 19. und dem 26. April 2017 drei Heimspiele innert acht Tagen. Dort hat es der RTV im wahrsten Sinn des Wortes selbst in den Händen, den letzten Platz wieder an Gossau abzutreten und die angestrebten Barrage-Spiele gegen den NLB-Zweiten Stäfa noch zu

erreichen. Der Letztplatzierte steigt per 26. April in die NLB ab.

TSV Fortitudo Gossau – RTV 1879 Basel 31:20 (14:9)

Sporthalle Buechenwald, Gossau SG. – 450 Zuschauer.- SR: Baumann/Cristallo. –

Torfolge: 4:0 (5.), 6:2, 7:3, 9:3 (17.), 11:4, 12:5, 12:7, 14:7 (28.), 14:9; 15:12 (33.), 16:13,

17:14 (37.), 18:15, 20:15, 22:18 (45.), 27:18 (50.), 28:19, 30:20.

Strafen: viermal 2 Minuten gegen den TSV Fotitudo Gossau, einmal 2 Minuten gegen den RTV 1879

Basel.

TSV Fortitudo Gossau:

Jochum/Busa (ab 45); Ham (3),Weingartner (11), Mächler (1),

Oertig, Bucher, Harder (4/3), Würth (3), Züger, Graf (5), Bösch, Piske (4).

RTV 1879 Basel:

Ullrich/Steiner (ab 48.); Hylkén, Berger (2), Goepfert (2), Stamenov,

Gerbl (1), Cvijetic (4), Basler, Kozina (3), Dannmeyer, Wittlin (1), Jurca (7), Schröder.

Bemerkungen: RTV 1879 Basel ohne Ebi (verletzt) und Ahmetasevic (Einsatz mit Binningen). – 17. (9:4) Gerbl mit Fussverletzung ausgeschieden und fortan nicht mehr einsetzbar. 18. (9:4) Dannmeyer schiesst Penalty andie Latte. 27. (13:7) Jochum hält Penalty von Jurca.

Time-Outs: TSV Fortitudo Gossau: 29. (14:9) und 55. (29:20). RTV 1879 Basel: 5. (4:0) und 49. (26:18).