Kinderferienstadt im Schützenmattpark

Die Kinderferienstadt Frühling bietet Spiel, Spass und viel Interessantes für Kinder zwischen drei und 14 Jahren. (Bild: zVg/Facebook)

Am Montag, 10. April 2017 startet ab 13:30 Uhr die Kinderferienstadt Frühling auf der Schützenmatte, durchgeführt und organisiert von dem Verein Robi-Spiel-Aktionen Basel. Die Aktion dauert bis zum 21. April, findet jedoch währed der Osterfeirtage nicht statt.

Ermöglicht wird das Projekt durch die Bürgergemeinde Basel-Stadt aus ihrem Anteil am Ertrag der Christoph Merian Stiftung.

Die Kinderferienstadt Frühling bietet auch dieses Jahr ein spannendes und kunterbuntes Angebot mit verschiedenen spiel-, werk- und erlebnispädagogischen Projekten zu unterschiedlichen Themenbereichen an, zum Beipiel:

Graffitiwerkstatt

Pizza backen

Osterwerkstatt

Energiedetektive

Eltern-Kind-Holzwerkstatt

Spielangebote

Hüpfburgen

Schiffschaukel

Feuerstelle mit Schlangenbrot

Kleinkindervilla

Die Höhepunkte der Kinderferienstadt

Ein Highlight bildet die über hundertjährige Schiffschaukel, die schon vielen Kindern ein Lachen aufs Gesicht gezaubert hat. Und natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder eine Eltern-Kind-Werkstatt.

Am 12. April 2017 findet die Frühlings Kinder-Artikel-Börse statt. Die Standgebühren werden vor Ort eingezogen: 2m2 = 8 Franken / 3m2= 12 Franken / 4m2 = 16 Franken

Es dürfen nur gebrauchte Kinderartikel verkauft werden! Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Natürlich gibt es eine Hüpfburg und den beliebten Zirkuswagen. Im ‹Kaffiklatschwagen› sind Getränke, Kinder-Zvieri und verschiedene Snacks zu familienfreundlichen Preisen erhältlich.

Was, wann wo:

Die Kinderferienstadt beim Pavillion im Schützenmattpark ist in der ersten Ferienwoche vom Montag, 10. April bis Donnerstag, 13. April und in der zweiten Ferienwoche vom Dienstag, 18. April bis Freitag, 21. April 2017 von 13:30 bis 17:30 Uhr geöffnet (Unterbruch von Karfreitag bis und mit Ostermontag).

Ausser den Standgebühren für die Kinder-Artikel-Börse sind alle Angebote gratis.