Basel und YB trennen sich mit 1:1

Der Telebasel Sport Beitrag vom 9. April 2017.

Die Young Boys knöpfen dem FC Basel beim 1:1 im St. Jakobs-Park einen Punkt ab, müssen aber den Ausfall von Topskorer Guillaume Hoarau verkraften.

Trotz des beträchtlichen Rückstands von 17 Punkten wollte YB den FC Basel im Spitzenspiel ärgern. Dies gelang den Gästen gerade in der ersten Halbzeit wunschgemäss. Yoric Ravet schoss die Berner in der 18. Minute in Führung. Diesen Vorsprung verwaltete YB bis zur 54. Minute, ehe Mohamed Elyounoussi per Kopf den Ausgleich für den FCB erzielte.

Mehr zu reden als der Punktgewinn der zweitplatzierten Berner beim Leader gab der Ausfall von Guillaume Hoarau. Für den Liga-Topskorer war die Partie nach einem Zusammenstoss mit Basels Verteidiger Marek Suchy kurz vor der Pause vorzeitig zu Ende. Der Franzose wurde mit Schmerzen an der Hüfte mit der Bahre vom Platz getragen und später zur Kontrolle ins Spital gebracht. YB-Trainer Adi Hütter bestätigte nach Spielschluss, dass Hoarau eine Hüftluxation erlitten hatte. Damit droht dem 18-fachen Saisontorschützen ein längerer Ausfall.

(sda)

Stimmen zum Spiel

Der Trainer Urs Fischer ist gar nicht glücklich mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Davide Calla über die Müdigkeit nach dem Winterthurer Cup-Fight

Der Torschütze Mohamed Elyounoussi darüber, was der Trainer in der Halbzeit sagte.

Manuel Akanji über den Vorteil der roten Karte für YB.