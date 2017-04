Alternative Quartierplanung im Klybeck

Der Telebasel News Beitrag vom 9. April 2017.

In den nächsten 30 Jahren soll auf dem Klybeck-Areal ein neues Stadtquartier entstehen. Wie dieses aussähe, wenn die Bevölkerung die Stadtplanung alleine übernehmen würde, zeigte sich beim Workshop ‹Hack.Klybeck›.

Das von der Industrie geprägte Areal bietet mit seinen 30‘000 Quadratmetern genügend Fläche für neue Ideen und Konzepte. Die Stadtentwicklung will hier Wohn- und Arbeitsraum, Lern und Begegnungszone schaffen. Bis 2020 soll die Planungsphase abgeschlossen sein. In diese Phase klinkt sich auch der Verein ‹Zukunft.Klybeck› ein.

Mit Karton und Stift

An diesem Wochenende organisierte das Kollektiv einen Workshop, um die Zukunft des Quartiers aus den Augen der Bevölkerung zu planen. Mit Karton, Stift und Papier ausgestattet, entwarfen etwa 200 Anwohner und Denker ihre Konzepte für das neue Quartier. «Wir wollen die Bevölkerung in eine Position bringen, in welcher sie als Dialogpartner für das neue Klybeck-Areal ernst genommen werden», sagt Christoph Moerikofer, Mitbegründer des Vereins.