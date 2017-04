Von der Identifikationsfigur zum Sportchef

Telebasel Heimspiel vom 1. Juni 2015 zum Rücktritt von Streller. (Video Telebasel)

Nun ist er also Sportchef beim FC Basel. Marco ‹Pipi› Streller, dessen Karriere kaum tiefer in Basel verwurzelt sein könnte, folgt auf Georg Heitz. Das haben die Mitglieder der Vereinsversammlung gestern entschieden. Wir blicken nochmals zurück auf die schönsten Momente mit Pipi.

Wir schreiben das Jahr 1981. Es ist jenes Jahr, in dem Marco Streller das Licht der Welt erblickt. Lange dauerte es nicht, bis Streller sich seine ersten Fussballschuhe überstreifte und sich auf Torjagd begab.

Im Alter von sieben Jahren begann er seine sportliche Laufbahn beim FC Aesch. Bei diesem spielte er neun Jahre lang und legte den Grundstein für eine erfolgreiche Fussballerkarriere. Mit 16 wechselt er zum ersten Mal den Verein und spielte fortan für den FC Arlesheim. Gleichzeitig handelte es sich um seine letzte Station vor dem FCB.

Ein harziger Start

Ein neues Millenium ist angebrochen. Das Internet steckt noch in seinen Anfängen, die Back Street Boys lassen Teenie-Herzen auf der ganzen Welt schmelzen. Und Marco Streller unterschreibt seinen ersten Profivertrag beim FC Basel, der damals unter der Leitung von Cheftrainer Christian Gross steht. Dieser lässt den damals 19-Jährigen jedoch nur einmal auflaufen.

In der folgenden Saison kickte er leihweise für Concordia Basel und erzielte in 30 Spielen 16 Tore. Streller setzte damit das erste Ausrufezeichen seiner Karriere. Prompt holte der FCB den vielversprechenden Youngster zurück, nur um ihn dann nach drei Partien in die Nationalliga B zum FC Thun auszuleihen. 2003/2004 holt Rotblau den schlacksigen Stürmer zurück und lässt ihm eine Chance, sich zu beweisen. Marco Streller quittierte dieses Vertrauen mit 13 Treffern in 16 Spielen. Das war der Durchbruch, mittlerweile waren auch internationale Clubs auf den Basler aufmerksam geworden.

Streller wird Deutscher Meister

Beispielsweise der FC Stuttgart, bei dem Marco Streller, gegen eine Ablösesumme von drei Millionen Euro, einen Vierjahresvertrag unterzeichnete. Nach 28 Bundesligaeinsätzen mit nur drei Toren und diversen Verletzungen, die ihn immer wieder zu Spielpausen zwangen, entschied sich der Verein, ihn an den 1. FC Köln auszuleihen. Dort spielte er vom Januar 2006 bis zur Sommerpause. Anschliessend kehrte er wieder zum VfB Stuttgart zurück und wurde Deutscher Meister.

Weil er aber bei Stuttgart meist nur Ergänzungsspieler war, wechselte er zur Saison 2007/2008 nach Basel zurück. Mit diesem Transfer und später jenem von Alex Frei, begann eine neuer Ära des Erfolges beim FC Basel.

Der Trophäenjäger

In der Zeit zwischen 2007 und 2015 wurde Marco Streller sage und schreibe sieben Mal Schweizer Meister und drei Mal Cupsieger. Hinzu kommt das Erreichen der Achtelfinals in der UEFA Champions League und das Fortschreiten bis in die Viertelfinals der Europa League. Im Frühjahr 2015 trat er vom aktiven Sport zurück und wurde Fussballexperte für SRF.

Als FCB-Fan darf man jetzt gespannt sein, ob er seiner Aufgabe als Sportchef gerecht werden kann. Blickt man jedoch auf seinen Werdegang zurück, so erkennt man, dass der Erfolg Marco Streller auf Schritt und Tritt verfolgt.

Marco Streller nimmt in Telebasel 061 Live vom 4. Dezember 2015 Stellung zu seinen Plänen nach der Fussballkarriere:

Nach der gestrigen Medienkonferenz konnte Telebasel mit dem neuen Sportchef sprechen:

(Video: Telebasel)