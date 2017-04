Startschuss zum Movie Camp

Im Movie Camp vom 9. bis 14. April im Walzwerk in Münchenstein lernen Kinder und Jugendliche wie man Kurzfilme macht. (Bild. zVg/Facebook)

Am Montag, 10. April 2017, öffnet das 4. Movie Camp seine Tore. 76 Kinder und Jugendliche haben sich für das Ferienangebot in Münchenstein angemeldet und lernen dort, ihre Geschichten in 24 Bildern pro Sekunde zu erzählen.

Neben einer intensiven Filmwoche können die Teilnehmenden eine Serie an attraktiven Wahlkursen besuchen, bevor sie am Samstag, 15. April 2017, um 11 Uhr an der öffentlichen und kostenlosen Schlussveranstaltung im Kino Pathé Küchlin ihre fertigen Werke präsentieren.

Neu gibt es auch ein Pro-Camp Angebot, in welchem sechs Jugendliche ihr Filmwissen unter Mithilfe von professionellen Instruktoren vertiefen können.

Das Movie Camp geht bereits in die vierte Runde. Auf dem Walzwerk-Areal in Münchenstein treffen sich 76 Filminteressierte im Alter zwischen acht und 20 Jahren und realisieren in einer Woche ihre Kurzfilmprojekte.

Anspruchsvolles Programm

Ein 23-köpfiges Team begleitet die Jungregisseure durch das straffe Programm. Am Montag werden Theorie und Praxis des Filmemachens vermittelt, sodass die Camper am Dienstag ihre Drehbücher schreiben können. Dabei hat jeder Camper und jede Camperin die Möglichkeit, eine Geschichte vorzutragen und im Team weiterzuentwickeln.

Am Mittwoch stehen die Dreharbeiten auf dem Programm und am Donnerstag und Freitag der Schnitt, die Vertonung und das Mastering, dass die Kurzfilme rechtzeitig für die Premieren-Gala bereit sind.

Von Filmpostern über Make-up bis zum Sound Design

Wie im vergangenen Jahr gibt es am letzten Camptag eine Reihe von Wahlkursen, die den Teilnehmenden einen zusätzlichen Einblick in die Arbeit der Filmeschaffenden ermöglichen. Prof. Marion Fink zeigt auf, wie man ein Filmposter gestaltet und Alex Lampart bietet erneut ihren genialen Make-up Kurs an.

Ausserdem kommen der Regisseur Tom Gerber und VFX-Artist Claudio Antonelli ins Camp, um über ihre tägliche Arbeit zu erzählen und Filmausschnitte ihrer Werke zu zeigen. Last but not least, kann man bei schönem Wetter von Pablo Grendelmeier und Martin Drescher lernen, wie man eine Drohne fliegt!

Zum ersten Mal überhaupt gibt es die Möglichkeit für retournierende Teilnehmenden das Pro-Camp zu besuchen. Hier wird ohne Einführungs- und Theoriekurse gleich mit dem Filmemachen losgelegt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Geschichte und dem visuellen Plan. Zudem kommen die Pro-Camper in den Genuss einer Einführung ins Sound Design, den Sound-Mix und das Color-Grading. Fürs Grading wird der Profi Roger Sommer vor Ort sein!

Am Samstag, den 15. April 2017, findet um 11 Uhr die Movie Camp-Schlussveranstaltung im Kino Pathé Küchlin in Basel statt. An der öffentlichen Veranstaltung gibt’s alle gedrehten Filme zu sehen, einen Camp Rückblick und Popcorn! Der Eintritt ist frei.

Was, wann wo:

Movie Camp 10. – 14. April 2017

Im Walzwerk-Areal in Münchenstein (Räumlichkeiten TimeOut BL, Brooklyn Hall)

Schlussveranstaltung am 15. April 2017 im Kino Pathé Küchlin in Basel

Weitere Infos gibt es hier.