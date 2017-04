Joan Baez und Pearl Jam neu in der Rock and Roll Hall of Fame

Pearl Jam-Frontman Eddie Vedder sagte bei der Zeremonie am Freitag, 7. April 2017, in New York, anders als in Zeiten des US-Präsidenten Donald Trump oftmals behauptet seien der Klimawandel und seine Folgen keine Fake News. Es dürfe nicht sein, dass künftige Generationen auf die heutige Zeit zurückschauten «und sich fragen, warum haben sie nicht alles Menschenmögliche getan, um die grösste Krise unserer Zeit zu lösen», sagte Vedder.

Die 76-jährige Joan Baez, eine der bekanntesten Protest-Sängerinnen der 60er Jahre, räumte bei ihrer Ehrung ein, dass viele junge Menschen, selbst ihre eigene Enkelin, ihre Musik nicht kennten. Sie sei dennoch stolz, dass sie ihr Leben lang «der Macht die Wahrheit» gesagt habe – ob mit ihrer Kritik am Vietnam-Krieg oder mit ihrem Einsatz für die Bürgerrechte in den USA.

«Jetzt, in der neuen Realität der politische Kultur, in der wir uns befinden, ist noch so viel Arbeit zu tun», fügte Baez hinzu. Mitgefühl und die Bereitschaft zu teilen würden «durch Gier und Machtgier» ausgeschaltet. «Lasst uns eine Brücke bauen, eine grosse Brücke, eine schöne Brücke, um noch einmal die Müden und Armen willkommen zu heissen», appellierte die Folk-Sängerin.

Tupac, Yes, Journey

Bei der Zeremonie im Barclays Center wurden auch der 1996 ermordete Rap-Musiker Tupac Shakur, die Progessive Rock-Pioniere Yes, das experimentelle Electric Light Orchestra und die US-Rockband Journey in die Hall of Fame aufgenommen.

Ausserdem wurde des Rock’n’Roll-Pioniers Chuck Berry gedacht, der vergangenen Monat im Alter von 90 Jahren gestorben war. Er war bereits im Gründungsjahr 1986 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden.

Die Rock and Roll Hall of Fame ist ein Museum, das die einflussreichsten Musiker, Produzenten und Künstler aus dem Bereich des Rock’n’Roll ehren will. Bedingung für die Aufnahme in die Ruhmeshalle ist, dass das erste Album mindestens 25 Jahre zurückliegen muss.

