Im Gotthard geht zurzeit gar nichts mehr. (Bild: keystone)

Schweiz Gotthardtunnel wegen defekten Lastwagens komplett gesperrt

Das frühlingshafte Wetter und die bevorstehenden Ostertage haben bereits am Samstagvormittag zahlreiche Reiselustige in Richtung Süden gelockt: Vor dem Gotthard-Nordportal staute sich der Verkehr am Vormittag auf 12 Kilometer. Mittlerweile hat ein defekter Lastwagen im Gotthardtunnel die Nord-Süd-Achse vorübergehend komplett lahmgelegt.

Kurz nach 13.30 Uhr ist ein Lastwagen im Gotthardtunnel stecken geblieben, wie Andrea Lehmann vom Verkehrsinformationsdienst viasuisse auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Die Art der Panne sei ihm nicht bekannt. Erfahrungsgemäss dauere die Bergung eines Lastwagens in der Regel zwischen dreissig und sechzig Minuten. Der Zwischenfall erfordert von den Reisenden auf dem Weg in den Süden zusätzliche Geduld. Wegen des frühlingshaften Wetters und der bevorstehenden Ostertage warteten bereits am Vormittag zahlreiche Reiselustige vor dem Gotthard-Nordportal. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf 13 Kilometer. Kurz vor 14 Uhr betrug die Wartezeit zwischen Erstfeld und Göschenen rund eine Stunde und 40 Minuten, wie der Verkehrsdienst TCS auf seiner Internetseite schreibt. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Reisenden wird empfohlen, über die A13 via San Bernardino auszuweichen. (sda)

