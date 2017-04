Trump sendet krachende Signale

Die USA sind bereit, wieder eine Führungsrolle bei internationalen Konflikten zu übernehmen. (Bild: AP Photo/Alex Brandon)

Die Experten sind sich einig: Der US-Angriff auf Syrien, auf den Tag 100 Jahre nach dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg, entfaltet enorme Symbolwirkung. Ein Ersatz für eine umfassende Strategie zur Lösung des Problems ist er aber nicht.

Es war ein Signal – laut und unüberhörbar. Donald Trump liess als Vergeltung für einen mutmasslich von der Regierung Baschar al-Assads zu verantwortenden Giftgas-Angriff einen syrischen Militärflughafen mit Marschflugkörpern beschiessen. Der US-Präsident sendete ein Zeichen der Stärke – in verschiedenste Richtungen:

Syrien

Trump will der Regierung in Damaskus zeigen: Es reicht! Nach Jahren des Bürgerkriegs und wiederholter Menschenrechtsverletzungen Assads mit unzähligen Todesopfern deuten die USA nun Handlungsbereitschaft an.

Auch wenn ein umfassendes Konzept der Lösung der hochkomplexen und militärisch nicht zu bewältigenden Syrien-Krise nach wie vor nicht vorliegt. «Den Willen zu demonstrieren, militärische Gewalt anzuwenden, ist ein notwendiger erster Schritt», sagt Jennifer Cafarella vom Institute for the Studies of War in Washington. Und: «Trump braucht aber eine umfassendere Strategie, um die Ergebnisse zu erreichen, die die nationale Sicherheit der USA und die Menschlichkeit verlangen.»

Russland

Moskau hatte zuletzt mit Hilfe der Regionalmächte Türkei und Iran versucht, als Verbündeter Druck auf Assad auszuüben und ihn zu Zugeständnissen an die Rebellen zu bewegen. Ohne durchschlagenden Erfolg zwar, doch ist der Kreml in der Syrien-Frage deutlich mehr am Drücker als das Weisse Haus.

Die USA hatten ihren Einfluss in Syrien fast völlig verloren. Mit der Militäroperation hat Trump auch Moskau gezeigt: Ihr müsst wieder mit uns reden und rechnen! Trump tat dies unter Inkaufnahme des Risikos eines schweren Konfliktes mit dem Kreml.

Nordkorea

In Ostasien schlummert ein weiterer grosser Krisenherd. Trump wollte nach Meinung vieler Experten auch deutlich machen: Die Zeiten, in denen die USA mit Despoten allzu lange fackeln, sind vorbei. Dieses Signal richtet sich auch an China, dessen Präsident Xi Jinping sich zum Zeitpunkt des Beschusses nur wenige Meter von Trump entfernt in Florida aufhielt. Mit der Botschaft in Richtung Peking unterstrich Trump seine bereits zuvor geäusserte Drohung, in Nordkorea notfalls auch ohne die Zustimmung oder Unterstützung Chinas vorzugehen.

Die Amerikaner

Trump ist innenpolitisch in der Sackgasse. Seine erste parlamentarische Feuerprobe vermasselte er, als er mit seinen Vorschlägen für eine neue Gesundheitsreform sang- und klanglos an Widerständen in der eigenen Partei scheiterte. Seine ohnehin vergleichsweise desaströsen Umfragewerte sackten daraufhin noch weiter ab.

Eine militärische Auseinandersetzung ist in der Regel geeignet, die Amerikaner zumindest vorübergehend hinter ihrem Präsidenten und Oberbefehlshaber zu vereinen. Der Angriff in Syrien war somit auch eine Demonstration von politischer Handlungsfähigkeit. Anthony Cordesman vom Center for Strategic Studies in Washington weist aber darauf hin: «Chemiewaffen mögen eine nützliche Ausrede sein, der Kern des Problems sind sie nicht.»

Verbündete

Der Westen nahm das militärische Handeln der USA überwiegend positiv auf. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande begrüssten in einer gemeinsamen Erklärung ausdrücklich den US-Vorstoss. Verantwortlich sei allein Assad.

Die USA sind bereit, wieder eine Führungsrolle bei internationalen Konflikten zu übernehmen. Das war lange Zeit fraglich. Trump und sein Aussenminister Rex Tillerson hatten eigentlich eher Signale gesendet, dass sich die USA aus ihrer Rolle als Weltpolizist zurückziehen wollten.

(sda dpa)