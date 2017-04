Sympany mit deutlich mehr Gewinn

(Bild: keystone)

Der Krankenversicherer Sympany hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von 55,7 Millionen Franken erzielt, was eine Zunahme um 18,5 Prozent bedeutet. Davon gehen 9,4 Millionen in einen Überschussfonds. Das Prämienvolumen übertraf 2016 erstmals eine Milliarde.

2016 stieg das Prämienvolumen gegenüber 2015 um 5,5 Prozent auf 1,002 Milliarden Franken, wie aus einer Mitteilung des Unternehmen mit Sitz in Basel vom Freitag, 7. April 2017, hervorgeht. Davon entfielen 729 Millionen auf die obligatorische Grundversicherung. Stärker stiegen indes die Nettoleistungen mit einem Plus von 6,0 Prozent auf 885 Millionen Franken.

In der Zusatzversicherung sank das Prämienvolumen erneut, diesmal um 7,5 Prozent auf 273 Millionen. Dies wird primär mit der «Sanierung des Unternehmenskundengeschäfts» erklärt.

Bei den Firmenkunden verzeichnete der Krankenversicherer erneut eine starke Abnahme, nun um 25,5 Prozent auf 5’002. Nach zwei Jahren mit Verlusten haben da jedoch neue Tarife wieder schwarze Zahlen ergeben.

Kundenwachstum dank Kolping

Insgesamt zählt die Sympany heute gut 248’000 Privatkunden, davon gegen 184’00 Grundversicherte. Die Zunahme um 14,8 Prozent gegenüber der Vorjahreszahl ist im Wesentlichen auf die Übernahme der Kolping Krankenkasse zurückzuführen: Diese hatte davor 26’000 Versicherte.

Als Schweizer Exklusivität und Premiere hatte Sympany im Herbst Versicherten sowohl in der Zusatz- wie auch der Grundversicherung Überschüsse ausbezahlt – letzteres an 12’00 Kunden im Aargau, Freiburg und Schaffhausen, ersteres an insgesamt 130’000 Kunden.

Solche Zahlungen verspricht Sympany, wenn die Behandlungskosten tiefer ausfallen als bei der Prämienfestsetzung erwartet. Legal ist das in der Grundversicherung ab 2016; für frühere Jahre hatte das Bundesgericht die Kasse im Februar zurückgepfiffen.

Die Zahl der Mitarbeitenden stieg im Jahresdurchschnitt um 23 Köpfe auf 489 Personen, respektive um 18 auf 436 Vollstellen. Das Eigenkapital wird auf 359 Millionen beziffert, was eine Eigenkapitalquote zum Prämienvolumen von 35,8 Prozent ergebe.

