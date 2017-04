Stockholm unter Schock

«Es gab meterhohe Flammen und schwarzen Rauch», schreibt eine entsetzte Schwedin bei Twitter. Kurz darauf zeigen Fernsehbilder, wie Menschen panisch aus dem Shopping-Center und von der Strasse flüchten. «Es war fürchterlich. Unmengen von Blut auf der Strasse, Menschen lagen überall», sagt ein Augenzeuge dem schwedischen Fernsehen. «Viele um mich herum waren hysterisch», erzählt eine Frau mit Tränen in den Augen.

Am Abend gibt die Polizei die vorläufigen Opferzahlen bekannt: Vier Tote und 15 Verletzte. «Wäre ich eine Minute später dort hingekommen, wäre ich umgefahren worden. Ich habe Menschen gesehen, die gestorben sind», sagt die Schwedin Sandra Japundzic Lindquist dem Radiosender Ekot.

Rettungskräfte legen Decken auf leblose Körper. Eine junge Frau habe einfach nur dagestanden, den Arm schützend um ihr Baby gelegt, und wie erstarrt gewirkt, berichtet ein völlig aufgelöster Schwede.

Bilder, die man nie mehr vergisst

Ein toter Hund ist das erste, das die Verkäuferin Ebba Gren sieht, nachdem der Lastwagen an ihrem Geschäft in der Drottinggatan vorbeigerauscht ist. «Eine Frau sah aus, als hätte sie einen Fuss verloren», sagt die Schwedin der Zeitung ‹Aftonbladet›. Die Bilder, sind sich Augenzeugen sicher, werden sie nie wieder vergessen.

Die Angst verfolgt Stockholm auch Stunden nach der Tat weiter. Der Täter konnte flüchten. Am Abend bestätigte die Polizei auf einer Pressekonferenz die Festnahme eines Mannes. Er stimme mit Beschreibungen einer Person überein, die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben soll, sagte ein Sprecher.

Ob es sich aber um den Täter handelt, war zunächst unklar. Der Festgenommene habe sich in einem Laden auffällig verhalten. Deshalb sei eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam geworden und habe ihn festgenommen.

Lastwagen kurz vorher gekapert

Der Täter soll den Lastwagen einer Brauerei unmittelbar vor dem Attentat gekapert haben. Das erinnert an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember.

In Stockholm hatte der Fahrer gerade ein Restaurant in der Drottninggatan beliefern wollen, als eine Person in die Fahrerkabine gesprungen und weggefahren sei. So erzählt es ein Brauereisprecher dem schwedischen Radio. Der Lastwagenfahrer wollte den Täter demnach noch stoppen, wurde dabei aber selbst angefahren.

Die Polizei warnt am Freitag: Stockholms Innenstadt ist kein sicherer Ort. Die meisten zentralen Strassen werden gesperrt, U-Bahnen, S-Bahnen und Busse stellen den Betrieb komplett ein. Am Hauptbahnhof springen Menschen hastig in einen Zug, dann bewegt sich stundenlang nichts mehr. Tausende müssen zu Fuss nach Hause gehen. Kinos und Theater sagen alle Vorstellungen für den Abend ab.

Ministerpräsident spricht früh von Terror

Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven spricht früh von Terror. Der Regierungschef macht sich sofort auf den Weg nach Stockholm, um den Angehörigen und Opfern beizustehen. Auch der schwedische König Carl XVI. Gustaf ist geschockt. Seine Familie habe die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen, schreibt das Königshaus kurz nach der Tat.

Wer die Opfer in Stockholm sind, steht am Freitagabend noch nicht fest. In der sonst so lebhaften schwedischen Hauptstadt sind die Strassen am späten Nachmittag wie leer gefegt.

Helikopter kreisen über der Stadt. Menschen in Feuerwehrkluft und Polizisten gehen ruhig durch die Strassen. Am Himmel: graue Wolken. «Wenn wir morgen aufwachen, wird vieles anders sein», sagt ein Kommentator im schwedischen Fernsehen.

Das Wochenende, auf das sich die Menschen in ihrer sonst so friedlichen und sicheren Stadt gefreut haben, ist von Tod und Leid überschattet. Aber: «Schweden wird sich nicht durch diese abscheulichen Mörder einschüchtern lassen», sagte Ministerpräsident Löfven am Freitagabend vor den Medien.

(sda dpa)