Im Güterverkehr könnten Strasse und Schienen nur gemeinsam funktionieren, betonten die Verantwortlichen von SBB und ASTAG. (Symbolbild: keystone)

Basel SBB und ASTAG fordern bessere Rahmenbedingungen für Güterverkehr

Die SBB und der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG kämpfen zusammen für bessere Rahmenbedingungen für den Güterverkehr in der Schweiz. Am Freitag, 7. April 2017, haben sie in Basel ein gemeinsames Positionspapier unterzeichnet.

Im Güterverkehr könnten Strasse und Schiene nur gemeinsam funktionieren, sagte SBB-Chef Andreas Meyer am Freitag vor den Medien im Güterbahnhof Wolf in Basel. Der Bahnverkehr habe seine Vorteile bei längeren Transporten, der Strassenverkehr bei regionalen Zustellungen. Nur gemeinsam könnten den Kunden daher massgeschneiderte Lösungen für ihre Lieferkette angeboten werden. Die Zusammenarbeit von Strasse und Schiene klappe «immer besser», sagte ASTAG-Präsident Adrian Amstutz. Zwischen dem Verband und SBB Cargo finde ein regelmässiger Austausch statt. In der Politik werde dagegen noch zu häufig in den einzelnen Säulen Wasser, Luft, Schiene und Strasse gedacht. Dies erschwere eine Realisierung des idealen Wegs. Keine einseitigen Verschärfungen Konkret verlangen SBB Cargo und ASTAG im Positionspapier von der Politik eine stärkere Förderung des kombinierten Verkehrs, keine einseitigen Verschärfungen zulasten einzelner Verkehrsträger sowie einen gezielten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für Schiene und Strasse. Zudem brauche es einen Ausbau der Terminalkapazitäten. Dafür sei auch eine «Gesamtschau» nötig. Das im Sommer 2016 in Kraft getretene totalrevidierte Gütertransportgesetz sei eine erste Grundlage. Es beziehe sich jedoch fast ausschliesslich auf den Schienengüterverkehr. Gefordert wird daher ein umfassendes Konzept für ‹Ko-Modalität›. Dieses soll unter Federführung des Bundes mit engem Einbezug der Güterverkehrsbranche erarbeitet werden. Die Nachfrage nach Gütertransportleistungen werde in den nächsten Jahrzehnten enorm zunehmen, hiess es weiter. Der Bund erwarte bis ins Jahr 2040 eine Zunahme der Tonnenkilometer gegenüber 2010 um 45 Prozent auf der Schiene und um 33 Prozent auf der Strasse. Die vorhandene Infrastruktur reiche dafür nicht. Ausbau A1 und bessere Trassen Als Forderungen werden im Positionspapier etwa ein durchgehender dreispuriger Ausbau der Autobahn A1 zwischen Lausanne und Winterthur genannt sowie ein Einbezug der zurückgestellten Projekte im Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (STEP). Zudem müssten weitere Ausstellplätze für Nutzfahrzeuge geschaffen und der Sanierungstunnel am Gotthard rasch realisiert werden. Für die Schiene werden qualitative und quantitative Verbesserungen der Trassen für den Güterverkehr verlangt. Heute seien diese gegenüber dem Personenverkehr benachteiligt. Eine stärkere Gewichtung des Qualitätsfaktors solle zu einer «fairen Bepreisung» der Trassen führen. Zentral sei zudem eine gute Anbindung der Wirtschaftsräume mittels Expressnetzen im Schienenverkehr. Als konkretes Projekt für den Terminalausbau verwiesen die Verantwortlichen der SBB auf das geplante trimodale Güterterminal Gateway Basel Nord beim Basler Rheinhafen. Das Projekt befindet sich derzeit im Plangenehmigungsverfahren. Bis Ende Jahr werde die Baubewilligung erwartet, sagte SBB-Cargo-Leiter Nicolas Perrin. Kabotageverbot durchsetzen Im Positionspapier wird im Weiteren die Beibehaltung des Kabotageverbots gefordert. Dieses müsse auch strikt durchgesetzt werden. Ungleiche Wettbewerbsbedingungen gegenüber der internationalen Konkurrenz würden die Handlungsfähigkeit der Schweizer Logistiker einschränken. Das ausländische Transportgewerbe, insbesondere in Osteuropa, arbeite mit völlig anderen Kostenstrukturen als die Schweizer Transportunternehmen. Grosse Unterschiede bestehen gemäss ASTAG bei den Löhnen fürs Fahrpersonal, die teilweise um die 500 Euro betragen würden. Vorgeschlagen wird daher eine zentrale Anlaufstelle für Kabotagefragen und -meldungen beim Bund. Festgeschrieben wurden im Positionspapier auch unternehmerische Lösungsansätze für einen zukunftsfähigen Güterverkehr. Die SBB arbeitet etwa an einer automatischen Kupplung oder den intelligenten Güterwagen, die mit verschiedenen Sensoren ausgerüstet sind. Im Strassenverkehr werde gemäss ASTAG die Effizienz durch betriebliche Optimierungen gesteigert. Durch eine stetige Flottenerneuerung würden zudem Umweltbilanz und Sicherheit verbessert. (sda) Mehr dazu am 7. April 2017 um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich in den Telebasel News.

