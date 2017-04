1/9 Der schwedische Premierminister Stefan Loefven gibt gegenüber den Medien Auskunft. (Bild: Keystone/EPA/THOMAS JOHANSSON)

2/9 Die Rettungskräfte in Stockholm bei der Arbeit. (Bild: Keystone/EPA/FREDRIK SANDBERG)

3/9 Polizei und Krankenwagen sind zahlreich vertreten beim Einkaufszentrum. (Bild: EPA/ANDERS WIKLUND)

4/9 Die Umgebung wird von Polizisten gesichert. (Bild: Keystone/EPA/JESSICA GOW)

5/9 Polizistinnen machen sich bereit für den Einsatz. (Bild: Keystone/EPA/NOELLA JOHANSSON)

6/9 Die Polizei hat rund um das Einkaufszentrum Absperrungen errichtet. (Bild: Keystone/EPA/NOELLA JOHANSSON)

7/9 Polizistinnen bewachen das Gebiet. (Bild: Keystone/EPA/NOELLA JOHANSSON)

8/9 Szenen aus Stockholm. (Bild: Keystone/Andreas Schyman, TT News Agency via AP)

9/9 Szenen aus Stockholm. (Bild: Keystone/EPA/ANDREAS SCHYMAN)

















International LKW erfasst mehrere Menschen in Stockholm

Terroralarm in Stockholm: Auf einer zentralen Einkaufsstrasse in Stockholm ist am Freitagnachmittag ein Lastwagen in eine Menschenmenge und anschliessend in ein Kaufhaus gerast. Mehrere Menschen wurden getötet, viele weitere verletzt.

…Update folgt

