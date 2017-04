(Video: Telebasel)

Baselland Der Baselbieter Country-Star

Seine Musik nimmt der 59-jährige Country-Star Andy Martin in Nashville (USA) auf. Er stand bereits vor einem Millionen-Publikum in Wien und hatte Auftritte in Japan, Dänemark, Frankreich und weiteren Bühnen dieser Welt. Glam hat Andy Martin zum Interview getroffen.

Dieses Jahr wird Andy Martin 60 Jahre alt. Aufgewachsen ist er im Berner Oberland und ist seit über 25 Jahren im Oberbaselbiet wohnhaft. Er gehört mittlerweile zur Schweizer Country-Elite und zählt hunderte von Auftritten zu seinem Erfolg. Über 40 Jahre steht er auf den Bühnen dieser Welt. Trotzdem ist für den Cowboy eine gewisse Nervosität immer vorhanden: Woher kommt aber eigentlich das Interesse an der Country-Szene?

