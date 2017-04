Degustation mit Wein und Regio

Zweimal jährlich organisiert die Weinhandlung Donati Vini eine Weindegustation in Basel. Die Frühlingsdegustation ‹Ecco La Primavera› lockte nicht nur viele Besucher, sondern auch Jean-Christoph Nigon und das Magazin Regio an.

Gleich beim Eingang wird unserem Moderator ein leeres Weinglas in die Hand gedrückt «damit können Sie bei den verschiedenen Weinbauern vorbeigehen und die Weine probieren», teilt der Angestellte von Donati Vini mit.

An der Degustation im Saal der Schmiedenzunft am Rümelinsplatz in Basel fanden sich sechs italienische Weinproduzenten ein. Dazu wurden auch zahlreiche Weine aus dem Sortiment von Donati Vini geöffnet und degustiert. Weiter konnte man vor Ort Käse, Schokolade und verschiedene Fleischspezialitäten der Metzgerei Jenzer probieren und kaufen.

Moderator Jean-Christophe Nigon hat sich an der Degustation mit verschiedenen Gästen unterhalten und die Gründe erfahren, weshalb sie die Veranstaltung besuchen, und was sie sich davon erhoffen.