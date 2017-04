Telebasel Kitchen Stars vom 7. April 2017 mit Oliver Betz.

Der Küchenchef des Restaurants Noohn, Oliver Betz, zeigt in Kitchen Stars vom 7. April 2017, wie eine Avocado-Krabbenfleischrolle mit Granny Smith Apfel und Yuzu Vinaigrette zubereitet wird. Hier gibt es das Rezept zum Nachkochen.

Unter der Leitung von Oliver Betz bietet die Fusionsküche des Noohns in Basel traditionell asiatische Köstlichkeiten mit europäischem Einfluss. Der Küchenchef zeigt in Kitchen Stars, wie man sich ein Stück Noohn in die heimische Küche holen kann.

Für Kitchen Stars bereitet Betz eine Avocado-Krabbenfleischrolle mit Granny Smith Apfel und Yuzu Vinaigrette zu. Das Krabbenfleisch habe einen «aromatischen und feinen Geschmack» und gepaart mit Yuzu und dem Granny Smith Apfel entstehe eine «sehr leckere Kombination», so der Küchenchef des Noohn. Das Rezept ist für 2 Personen gedacht.

Avocado-Krabbenfleischrolle

Dafür braucht es:

Krabbenfleischbeine (ca. 100 g)

½ TL Dill

1 TL Mayonnaise

1 TL Tobikko (Flugfischrogen)

¼ Granny Smith Apfel (geschält, fein gewürfelt)

1 TL Crème Fraîche

Etwas Chilisauce

1 Spritzer Yuzu Saft

1 Avocado

Salz und Pfeffer

Die Krabbenfleischbeine werden für ca. 10 Minuten gar gedämpft. Das Fleisch wird danach aus der Schale gelöst und fein geschnitten. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Schale und Sehnen im Fleisch bleiben. Das Fleisch wird in eine Schüssel zusammen mit ½ TL Dill, 1 TL Mayonnaise, 1 TL Tobikko, ¼ Granny Smith Apfel (geschält und fein gewürfelt), 1 TL Crème Fraîche, etwas Chilisauce, 1 Spritzer Yuzu Saft, Salz und Pfeffer gegeben. Anschliessend wird alles gut gemischt, so dass eine formbare Masse entsteht.

Die Avocado wird längs halbiert, geschält und fein der Länge nach geschnitten. Die Avocado anschliessend mit der grünen Seite nach unten auf einer Plastikfolie auffächern. Die Krabbenfleischfüllung wird auf die Mitte der aufgefächerten Avocado gegeben und vorsichtig mit Hilfe der Folie zu einer Rolle geschlagen. Für eine schöne Präsentation werden die Enden bündig abgeschnitten.

1/13 Die Krabbenfleischbeine werden für gar gedämpft. Das Fleisch wird danach aus der Schale gelöst und fein geschnitten. (Bild: keystone)

2/13 Das Fleisch wird in eine Schüssel zusammen mit Dill, Mayonnaise, Tobikko,... (Bild: keystone)

3/13 ...Granny Smith Apfel (geschält und fein gewürfelt), Crème Fraîche, Chilisauce, Yuzu Saft, Salz und Pfeffer gegeben. (Bild: keystone)

4/13 Anschliessend wird alles gut gemischt, so dass eine formbare Masse entsteht. (Bild: keystone)

5/13 Die Avocado wird längs halbiert, geschält und fein der Länge nach geschnitten. (Bild: keystone)

6/13 Die Avocado anschliessend mit der grünen Seite nach unten auf einer Plastikfolie auffächern. (Bild: keystone)

7/13 Die Krabbenfleischfüllung wird auf die Mitte der aufgefächerten Avocado gegeben und... (Bild: keystone)

8/13 ...vorsichtig mit Hilfe der Folie zu einer Rolle geschlagen. (Bild: keystone)

9/13 Für die Vinaigrette Olivenöl, Yuzu Saft, Salz und Pfeffer gut verrühren. (Bild: keystone)

10/13 Nebeneinander werden etwas von der Passionsfruchtsauce und Crème Fraîche auf den Teller gegeben und mit einer Palette darüber gezogen. (Bild: keystone)

11/13 Anschliessend wird die Avocado-Rolle auf die Crème Fraîche und Passionsfurchtsauce transferiert und mit der Vinaigrette bestrichen. (Bild: keystone)

12/13 Mit etwas Dill, Shiso Kresse und getrockneten Gewürzblüten wird das Gericht serviert. (Bild: keystone)

13/13 Guten Appetit! (Bild: keystone)

























Yuzu Vinaigrette

Dafür braucht es:

1 EL Olivenöl

1 TL Yuzu Saft

Salz und Pfeffer

Für die Vinaigrette 1 EL Olivenöl, 1 TL Yuzu Saft, Salz und Pfeffer gut verrühren.

Anrichten

Dafür braucht es:

Passionsfruchtsauce

2 TL Crème Fraîche

½ TL Dill

Shiso Kresse

Getrocknete Gewürzblüten

Nebeneinander werden etwas von der Passionsfruchtsauce und ca. 1 TL Crème Fraîche auf den Teller gegeben und mit einer Palette darüber gezogen. Anschliessend wird die Avocado-Rolle auf die Crème Fraîche und Passionsfurchtsauce transferiert und mit der Vinaigrette bestrichen. Zudem etwas Vinaigrette auf dem Teller verteilen. Mit etwas Dill, Shiso Kresse und getrockneten Gewürzblüten wird das Gericht serviert. Guten Appetit!