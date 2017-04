Aargauer Polizei verhaftet mutmasslichen Enkeltrickbetrüger

Die Betrüger kontaktieren ihre, meist älteren Opfer, meistens per Telefon. (Symbolbild: Pixabay)

Fahnder der Aargauer Kantonspolizei haben in Basel einen mutmasslichen Enkeltrickbetrüger festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat für den 28-jährigen Polen Untersuchungshaft beantragt.

Wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte, wollte eine 77-jährige Frau am Donnerstag in einer Bankfiliale in Baden mehrere zehntausend Franken von ihrem Konto abheben. Ein Bankangestellter schöpfte jedoch Verdacht, dass das Geld für die Weitergabe an eine Betrügerbande gedacht sein könnte und verständigte die Polizei.

Diese war schnell vor Ort und betreute die Seniorin. Die Frau aus dem Bezirk Baden gab an, am Mittwoch von einem unbekannten Mann angerufen worden zu sein. Dieser gab sich als Verwandter aus. Noch am gleichen Tag habe sie aufgrund dieses Telefonkontaktes in Aarau einer ihr unbekannten Frau ein Couvert mit mehreren zehntausend Franken übergeben.

Handschellen statt Geld

Die zweite Übergabe hätte am Donnerstag in Basel erfolgen sollen. Die 77-Jährige, die sich auf Anweisung des unbekannten Anrufers mit ihrem Auto dorthin begab, traf auf einen Mann, der das Geld in Empfang nehmen wollte.

Doch diesmal schnappten die Handschellen zu: Fahnder der Aargauer Kantonspolizei hatten die Frau an den Übergabeort begleitet und konnten den Mann verhaften.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 28-jährigen Polen ohne Wohnsitz in der Schweiz. Die Staatsanwaltschaft Baden eröffnete eine Strafuntersuchung und beantragte beim Zwangsmassnahmengericht die Anordnung von Untersuchungshaft.