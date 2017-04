Ralf Schmitz: Mehr raus als rein

Telebasel Glam vom 6. April 2017.

Ralf Schmitz ist mit seinen 42 Jahren in der Form seines Lebens. Das Multitalent tourt zurzeit mit seiner neusten Show ‹Schmitzenklasse› durch das deutschsprachige Europa und machte auch ein Stopp im Musical Theater Basel. Wenn der Allrounder mal nicht am Arbeiten ist, dann geniesst Ralf Schmitz die Zeit draussen und ist kein klassischer ‹Stuubehogger›.

Ralf Schmitz tourt mit seiner neusten Show durch den deutschsprachigen Raum in Europa. Sein neustes Werk: ‹Schmitzenklasse› spielt wie der Name verrät, in seiner Schulzeit, wo er seine Erlebnisse in ein Bühnenprogramm verpackt. Hören Sie ihm aber am besten selber zu:

(Video: Telebasel)

Ralf Schmitz hat das Theater spielen früh für sich entdeckt. Der 42-Jährige aus dem Rheinland bei Leverkusen hatte nämlich schon zu Schulzeiten im Klassentheater gespielt. Aber heute ist Ralf Schmitz längst nicht mehr «nur» ein Schauspieler. Neben dem Theater schreibt Schmitz auch Bücher und ist bekannt durch viele Shows wie beispielsweise ‹Take me Out›. Aber nicht nur im Fernseher, sondern auch auf der Kinoleinwand bewies Ralf sein Talent: Im Film ‹Die 7 Zwerge› spielte er Sunny.

Gehört haben sie Ralf Schmitz im Kino wahrscheinlich schon viel öfter, denn als Synchronsprecher wird Ralf Schmitz immer wieder gerne gebucht.

In ‹Kung Fu Panda› eins, zwei und drei sprach er ‹Crane›, den schnellen aber doch nachdenklichen Kranich.

Kurz zusammengefasst, Ralf Schmitz ist Moderator, Schauspieler, Komiker, Buchautor, Synchronsprecher und macht sogar noch Musik.

Falls Ralf Schmitz aber doch mal zum Ausruhen kommt, dann geht er gerne nach draussen. Mehr raus als rein. Er verrät aber, dass er auch gerne mal zuhause bleibt und nur Serien schaut.

(Video: Telebasel)

Nebst den ganzen Talenten hat Ralf Schmitz aber auch die Gabe, Dialekte zu nachzusprechen. Das mit dem Schweizerdeutsch ist klar nicht einfach, doch selbst unser Baseldytsch spricht er ausgezeichnet nach.