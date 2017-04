«Klick, Klick, s Liecht blitzt»

Telebasel Regio vom 6. April 2017.

Regelmässig organisiert der Foto-Club Basel Veranstaltungen für seine Mitglieder. Darunter fallen quartalsweise auch Fotowettbewerbe. Bei der ersten Ausgabe im 2017 war Moderator Heiko Latscha für Regio dabei.

Sowohl in Papierform, wie auch digital liegen beim ersten Quartalswettbewerb des Jahres im Hotel Alfa in Birsfelden zahlreiche Fotos auf. Diese gilt es nun zu bewerten. «Es muss etwas Spezielles sein, kein 08/15-Foto», gibt Mitglied Kurt Kölliker preis. Auch unter den Mitgliedern gibt es Diskussionen um die Fotos. Wie sieht es mit dem goldenen Schnitt aus? Und mit der Tiefenschärfe? Ist es ein gewöhnliches Kalenderbild, das immer wieder fotografiert werden kann oder nicht? Solche Fragen stellen sich die Mitglieder, während sie die Bilder der anderen bewerten.

Auch nach den Bewertungen gibt es immer wieder Diskussionen: «Die schlechter Platzierten wollen ja wissen, weshalb ihr Foto nicht so gut abgeschnitten hat», gibt der Präsident Markus Meier bekannt. Dabei kommt dann auch das Zusammensein in der Gruppe nicht zu kurz, was die Mitglieder besonders schätzen.

Austausch unter den Mitgliedern

Bei den Mitgliedern gibt es viele verschiedene Persönlichkeiten. So kann beispielsweise das noch jüngere Mitglied Marco Bucher von den älteren und erfahreneren Mitgliedern profitieren: «Es ist hauptsächlich ein Erfahrungsaustausch und ich kann viel lernen von den vorhanden Erfahrungen. Und auch ich kann ihnen noch etwas in der Technik mitgeben.» Bis 1980 war der Verein ein reiner Männerhand. Mittlerweile gibt es aber auch einige Damen im Verein, sagt Christine Seiler: «Und es gibt immer wie mehr, denn es gibt auch viele Frauen die gerne fotografieren.»

Der nächste Quartalswettbewerb des Foto-Clubs Basel findet am 1. Juni statt. Alle Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen, sowie zum Club selber gibt es auf der offiziellen Webseite des Vereins.