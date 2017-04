Instagram-Star in Basel

Telebasel Glam vom 5. April 2017.

Sie hat auf ihrem Instagram Profil mehr als eine halbe Million Follower. Jessica Wang hat es geschafft, mit ihrem Fashionlabel NotJessFashion ihre Fans zu begeistern. Die erfolgreiche Bloggerin war an der Baselworld und Glam hat sie zum Interview getroffen.

Über eine halbe Million folgen der Modebloggerin auf ihrem Instagram Profil. Mehrmals täglich Postet die in New York lebende Bilder von sich und ihrer Mode Kollektion. Früher arbeitete Jessica Wang in der Finanzbranche. Die arbeit war ihr allerdings zu langweilig. Um kreativer arbeiten zu können machte sie sich selbstständig und Gründete das Modelabel NotJessFashion. Um die Marke und die Produkte der 2014 gegründeten Unternehmung bekannter zu machen setzte sie auf die Sozialen Medien wie Instagram und Facebook. Rasch gewann sie viele Fans. Doch Jessica Wang sieht sich nicht als berühmt an. Im Interview erzählt sie uns sogar, sie sei jedes mal schockiert, wenn sie nach einem Foto gefragt wird: «Ich bin auch nur eine Frau, eine Mutter und eine Tochter. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie alle anderen auch» fährt sie fort.

Zum ersten Mal in Basel

Jessica Wang besuchte im Rahmen der Baselworld zum ersten Mal die Stadt am Rheinknie. Ein grosser unterschied zwischen New York und Basel. Doch es gefiele ihr sehr gut hier. Es sei ruhig, die Menschen sehr freundlich und hilfsbereit. Ein guter Erholungsort also für Leute aus dem Big Apple. So nutzte das Model die Gelegenheit auch gleich für einige Shootings für ihren Blogg und um die Mode Kollektion, zu welcher auch eine Uhr gehört, zu bewerben.