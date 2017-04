Flixbus dehnt Schweizer Netz aus

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, zählen zu den Destinationen Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, Frankfurt, Göttingen, Hannover, Hamburg und Kiel. Die Busse verkehren täglich ab dem Luzerner Inseli ab 16:40 Uhr. Sie sind am Abend und in der Nacht unterwegs.

Weitere Verbindungen über Luzern seien in Planung, heisst es in der Mitteilung weiter. Ab dem Sommer solle es zum Beispiel von Luzern auch nach Stuttgart und Mailand sowie in weitere italienische Orte gehen.

Für 35 Franken nach Hamburg

Mit der Ausdehnung seines Streckennetzes heizt der Reisebusanbieter den Preiskampf im Reiseverkehr insbesondere mit der Bahn weiter an. So sind laut Flixbus Tickets ab Luzern nach Freiburg ab umgerechnet 12 Franken zu haben, ins entfernte Hamburg ab 35 Franken.

Flixbus bietet bereits ab praktisch allen grösseren Schweizer Städten Fernbusverbindungen in ein Dutzend europäische Länder an. Im März war das Unternehmen vom Bundesamt für Verkehr mit 3’000 Franken gebüsst worden, weil es gegen das Transportverbot innerhalb der Landesgrenze verstossen haben soll.

Buslinien innerhalb der Schweiz

Busse auf landesübergreifenden Fernlinien dürfen keine Passagiere innerhalb der Schweiz ein- und aussteigen lassen. Mit dem im Landesverkehrsabkommen mit der EU verankerten Kabotageverbot sollen inländische Transporteure geschützt werden.

Flixbus möchte auch innerhalb der Schweiz Buslinien anbieten. Kürzlich sagte Flixbus-Chef André Schwämmlein, das Unternehmen sei in der Vorphase, ein entsprechendes Gesuch zu stellen.

(sda)