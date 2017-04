Die ganze Welt schaut gespannt auf das Treffen der beiden Staatsmänner. (Bild: AP Photo/Lynne Sladky)

International Chinas Staatschef Xi bei US-Präsident Trump in Florida eingetroffen

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping ist am Donnerstag, 6. April 2017, zu seinem ersten Besuch bei US-Präsident Donald Trump in den USA eingetroffen. Xi landete am Nachmittag (Ortszeit) auf dem Flughafen von Palm Beach in Florida, von wo aus er zu Trumps Anwesen Mar-a-Lago weiterfuhr.

Xi wurde gemeinsam mit seiner Ehefrau Peng Liyuan von US-Aussenminister Rex Tillerson in Empfang genommen. Das zweitägige Treffen der beiden Staatsmänner, das mit einem Dinner am Abend beginnen sollte, wird weltweit mit grosser Spannung erwartet. Das Verhältnis zwischen den USA und China ist derzeit vor allem durch Trumps Kritik an Pekings Aussenhandelspolitik belastet. Der US-Präsident wirft China vor, über eine künstlich abgewertete Währung gegenüber dem US-Dollar seine Exporte in die USA zu begünstigen. Ausserdem wollen Trump und Xi auch über die Krise in Nordkorea sprechen. Die Regierung des stalinistischen Landes hatte zuletzt mehrfach mit neuen Raketentests provoziert. (sda dpa)

