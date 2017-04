Baselbieter bestimmen die Zukunft des Bruderholzspitals

Am 21. Mai 2017 stimmen die Baselbieter darüber ab, wie die Zukunft des Bruderholzspitals aussehen soll: Soll es im bisherigen Vollbetrieb weitergeführt werden, oder zu einer Tagesklinik mit einer zeitlich begrenzten Notfall-Station für leichtere Fälle umfunktioniert werden? Sowohl Befürworter als auch Gegner erklären, das Spital sei ihnen wichtig.

Die Initiative «Ja zum Bruderholspital» verlangt, dass das Baselbieter Spital im bisherigen Umfang weitergeführt wird. Die Baselbieter Regierung will jedoch, dass das Spital reduziert weiterbetrieben wird. Die Bettenstation soll aufgehoben werden. Im Spital würden nur noch ambulante Eingriffe vollzogen. Stationäre Patienten würden auf andere Spitäler im Baselbiet, Basel-Stadt, Solothurn oder Aargau behandelt. Die Notfallstation soll auf leichte Fälle begrenzt und zeitlich nur noch bis 22 Uhr geöffnet sein. Die Strategie der Baselbieter Regierung setzt auf eine Koordination aller Spitäler in der Nordwestschweiz. Für die Initianten sind damit die Probleme für ältere Menschen nicht gelöst.

Welches Spital ist besser für den Kanton?

Sowohl Befürworter der Initiative wie auch Gegner argumentieren gleich und benutzen dasselbe Bild: Die Lösung der anderen Seite sei «ein Fass ohne Boden». Beiden Seiten ist die Zukunft des Spitals wichtig, und beide Seiten nehmen für sich in Anspruch, ihre Lösung sei die günstigere und zukunftsweisendere. Wie sollen die Stimmbürger also entscheiden? Telebasel hat den Befürworter Herbert Steffen (Präsident des Initiativ-Komitees) und den Gegner Sven Inäbnit (Landrat FDP) nach ihren Argumenten befragt und diese in einer Collage zusammengestellt.

Gegner und Befürworter der Initiative «Ja zum Bruderholspital» haben schon früher auf Telebasel im «Talk» erläutert, wie das Bruderholzspital und das Spital in Laufen weitergeführt werden können. So der Befürworter Herbert Steffen. Gegen die Initiative hat sich der Baselbieter Gesunheits-Direktor Thomas Weber (SVP) ausgesprochen.