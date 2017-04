Sm’Aesch-Pfeffingen auf Finalkurs

Den Volleyballerinnen vom Sm' Aesch-Pfeffingen fehlt nur noch ein Heimsieg für den Finaleinzug. (Bild: keystone/Peter Schneider)

In der Volleyball-NLA der Frauen gewann der Qualifikations-Zweite Sm'Aesch-Pfeffingen den ersten Playoff-Halbfinal auswärts gegen Franches-Montagnes (3.) klar mit 3:0 und benötigt damit am Wochenende nur noch einen (Heim-)Sieg für den Finaleinzug.

Die Jurassierinnen konnten vor knapp 500 Zuschauern bloss im ersten Durchgang, in dem sie noch mit 15:13 führten, länger mithalten. Als die Gäste aber innert kurzer Zeit auf 23:16 davonzogen, konnte Franches-Montagnes konnte das Verdikt nur noch dank vier abgewehrten Satzbällen noch auf 22:25 verschönern. Ab dem zweiten Satz spielte dann im Prinzip nur noch eine Mannschaft: Sm’Aesch-Pfeffingen. Das Heimteam brach nämlich komplett ein und lag sowohl im zweiten als auch im dritten Durchgang rasch ganz klar zurück. Gerademal 27 Punkte gestanden die Baselbieterinnen dem Gegner bis zum klaren 3:0-Auswärtssieg nach nur 69 Spielminuten bloss noch zu.

Franches-Montagnes hatte zwar die damals für Sm’Aesch-Pfeffingen unwichtige letzte Direktbegegnung auswärts mit 3:1 gewonnen. Die drei vorhergehenden Partien dagegen hatten die Baselbieterinnen zu ihren Gunsten entschieden, darunter mit dem Cup-Viertelfinal (3:2-Auswärtssieg) auch die bislang wichtigste. Und über die ganze Qualifikation gesehen hat das zweitklassierte Sm’Aesch-Pfeffingen mit 63 Punkten gleich deren 13 mehr geholt als die drittplatzierten Jurassierinnen.

Die andere Best-of-3-Serie zwischen Qualifikationssieger Volero und Düdingen (5.) beginnt wegen dem Champions-League-Einsatz der Zürcherinnen am Mittwoch, 5. April 2017, in Istanbul erst am Samstag mit Spiel 1 in Zürich. (sda)