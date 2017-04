Kurz vor dem Cup-Halbfinal

(Video: Telebasel)

Bald ist Anpfiff im Stadion Schützenwiese, der Heimat des FC Winterthur. Dann heisst es FCB gegen FCW, Super-Leagist gegen Challenge League-Verein, David gegen Goliath. Telebasel-Sportreporter Florian Künzi ist live vor Ort und hat schon mal ein wenig Cup-Luft geschnuppert. Das ganze Spiel können Sie ab 18: 30 Uhr in unserem Live-Ticker mitverfolgen.

Das Bier ist kalt, die Fankurve in Winterthur, die sogenannte Bierkurve, voll und die FCB-Fans sind in Scharen ins Stadion geströmt. Es herrschen also optimale Bedingungen für einen richtigen Cup-Fight.

Obwohl alle Anzeichen für einen Sieg des FC Basel sprechen, darf der Underdog-Status, den ein Challenge-Leagist, wie der FC Winterthur inne hat, nicht unterschätzt werden. Der Verein aus der sechstgrössten Stadt der Schweiz konnte schon den FC Young Boys überraschend aus dem Turnier kicken und ist sicher heiss auf das heutige Spiel.

Doch welches Resultat prognostizieren die Basler? Telebasel hat nachgefragt:

(Video: Telebasel)

Verfolgen Sie das Spiel FC Basel 1893 gegen FC Winterthur in unserem Live-Ticker ab 18:30 Uhr.