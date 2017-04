Die Basler Schüler versammelten sich auf dem Barfüsserplatz und liefen in Richtung Marktplatz. (Video: Telebasel)

Basel Schüler demonstrieren gegen Bildungspolitik

In Basel haben sich zahlreiche Schüler versammelt, um gegen die kantonale Bildungs- und Finanzpolitik zu protestieren. Die Kundgebung war Teil von landesweiten Demonstrationen die in anderen Städten, ebenfalls am Mittwoch, 5. April 2017, angesetzt waren.

Die Schüler in Luzern, Zürich, Basel, Aarau und Genf werfen der Politik vor, immer weniger in die Bildung zu investieren. Sie hätten aber ‹#KeLoscht› auf Abbau bei der Bildung. Initiiert worden waren die Proteste im Kanton Luzern, wo im Herbst 2016 an den kantonalen Schulen aus finanziellen Gründen eine Schulwoche durch eine zusätzliche Ferienwoche ersetzt worden war. In den letzten Jahren hatten immer wieder Luzerner Schüler anlässlich der Budgetdebatte des Kantonsrates Kundgebungen durchgeführt. Auch wenn es in der Schweiz in der Bildung in einzelnen Bereichen zu Sparmassnahmen gekommen ist, sind die Bildungsausgaben insgesamt gestiegen. Zwischen 2010 und 2014 nahmen sie nach Angaben des Bundesamtes für Statistik (BFS) von 32,7 Milliarden Franken auf 36,0 Milliarden Franken zu. Ferner steckt die öffentliche Hand immer mehr Geld in die Ausbildung der einzelnen Personen. Seit dem Jahr 2000 stiegen die Bildungsausgaben pro Person in Ausbildung vier Mal stärker an als die Anzahl der Personen, die eine Ausbildung machen. (sda)

