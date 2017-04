Jimmy Fallon im ‹Lip Sync Battle› mit Shaquille O’Neal

‹Lip Sync Battle›: Shaquille O'Neal vs. Jimmy Fallon. (Video: Youtube)

Ein weiteres Mal hat der US-Talkmaster Jimmy Fallon in seiner Tonight Show zum ‹Lip Sync Battle› geladen. Diesmal hiess sein Gegner Shaquille O'Neal.

Während sich Jimmy Fallon in seinem ersten Song an ‹Jump Around› von House Of Pain wagte, überzeugte der ehemalige Basketballprofi mit seiner Performance von ‹My Prerogative› von Bobby Brown. Dabei holte er sich gar noch Unterstützung von niemand geringerem als Mr. Worldwide – dem Pop-Superstar Pitbull.

Während Jimmy Fallon in der zweiten Runde alleine ein Duett sang und somit sowohl Ariana Grande als auch John Legend im Song ‹Beauty And The Beast› zum gleichnamigen Kinofilm vertrat, hat sich Shaquille O’Neal etwas spezielles ausgedacht. Zum ersten Mal in der Geschichte des Lip Sync Battles in der ‹Tonight Show with Jimmy Fallon› gab es ein Duett zwischen den beiden Gegnern. Als Song wählte O’Neal den Klassiker ‹Don’t Go Breaking My Heart› in welchem er selbst die Rolle von Kiki Dee übernahm und Fallon den Part von Elton John überliess.

Emma Stone unangefochten

Auch wenn Jimmy Fallon schon zahlreiche Gäste im ‹Lip Sync Battle› hatte, gab es eine Person, die mit ihren Performances klar herausstach. Die Rede ist von der Schauspielerin Emma Stone (‹La La Land›). Ihre Auftritte zeugten nur so von Power und Textsicherheit. Überzeugen Sie sich selber:

(Video: Youtube)