Das Top Secret Drum Corps in der Royal Albert Hall. (Bild: Facebook/John Sumner)

International Basler Top Secret Drum Corps trommelt in London

Grosse Ehre für die Basler Trommler des Top Secret Drum Corps: Sie treten mit dem Royal Marines Corps of Drums am Mountbatten Festival of Music in London auf. Am 25. März 2017 können Sie den Auftritt der Basler im Live Stream sehen.

An drei Abenden trommelt das Basler Top Secret Drum Corps in der berühmten Royal Albert Hall in London. Vom 23. bis 25. März 2017 findet in englischen Hauptstadt das Mountbatten Festival of Music statt. Militärmusik vom Feinsten mit spektakulären Licht-Effekten: Das erwartet die Besucher dieses Events. Das Royal Marines Corps of Drums der britischen Marine holt sich für die diesjährige Ausgabe des Festivals niemand geringeres als das Basler Top Secret Drum Corps auf die Londoner Bühne. Bekannt sind die Royal Marines für ihre grosse Breite an musikalischen Stilen: Traditionelle Märsche und Ouvertüren, aber auch Musik von der Kinoleinwand und grossartige Solo-Einlagen. «Extrem geehrt» Schon am Mittwoch, am Tag vor der ersten Aufführung, zeigte sich das Top Secret Drum Corps «extrem geehrt, mit diesen fantastischen Musikern zusammen zu performen»: Hier gibt’s eine kleine Kostprobe aus der Royal Albert Hall in einem 360°-Video zu sehen: «Was für ein Erlebnis!» schwärmt Top Secret auf seiner Facebook-Seite: Das Basler Drum Corps plant, auf seiner Facebook-Seite am Samstag, 25. März 2017, um 20:25 Uhr (Schweizer Zeit) den Event live im Stream zu zeigen.

